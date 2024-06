Skarb ukryty pod ziemią. Poszukiwacze mówią o przełomie w Świątyni Lemminkäinena

Szacuje się, że ukryte w jaskini kosztowności warte są ok. 15 miliardów funtów — nikt ich jednak nigdy nie namierzył. Według poszukiwaczy oraz Carla Borgena, historyka i autora książki poświęconej opowieściom Iora Bocka — aż do teraz. Znaleziony przez „Dwunastkę Świątyni” artefakt w postaci fragmentu topora, który ma ok. tysiąc lat, jest bezpośrednim tropem prowadzącym do całego skarbu.

Według ustaleń wspomnianego historyka i eksploratorów cechy znaleziska „idealnie odzwierciedlają rodzaj toporów używanych przez wikingów w tamtym okresie historii”. Miejsce odkrycia artefaktu ma natomiast potwierdzać pogląd, że wejście do rzekomej świątyni zostało niegdyś celowo zasypane. Pierwszy tak konkretny ślad po wydarzeniach z dawnych wieków zachęcił poszukiwaczy, aby kontynuować badania w tym miejscu. Pomimo braku przeszkolenia archeologicznego spędzili oni więcej niż 100 tys. godzin na usuwaniu błota i skał z jaskini w nadziei, że uda im się dostać do jej głównej komory i odkryć legendarny skarb.

„Jeśli toporek to trop, który doprowadzi do odkrycia kosztowności, każdy z 12 członków zrzeszonych w »Dwunastce Świątyni« (którzy do tej pory nie zarobili ani grosza na swojej pracy), mógłby wzbogacić się o ok. 1,25 miliarda funtów”, wylicza „National World”. Wszystko zależy jednak od tego, jak zostałoby sklasyfikowane takie znalezisko i co na to prawo w Finlandii. Najpierw jednak przede wszystkim poszukiwacze muszą dotrzeć do rzekomej góry kosztowności — samo ostrze, mimo zapewnień odkrywców i historyka, nie jest wszak jednoznacznym świadectwem istnienia tajemniczej świątyni.

