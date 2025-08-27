Do Polski przybyło 15 kolejnych egzemplarzy potężnych koreańskich czołgów K2 Black Panther i 15 haubic samobieżnych K9A1. To kolejna duża dostawa tego typu sprzętu w tym roku. Czołgi trafią do 16. Dywizji Zmechanizowanej, a większość armatohaubic zasili 18. Dywizję Zmechanizowaną. Nasza armia wzmacnia się najszybciej w historii, by uczynić z naszego kraju europejską pancerną potęgę.

- To pracowity tydzień dla wojskowych logistyków, czołgistów, artylerzystów, którzy odbierają nowe uzbrojenie @PGZ_pl wznowiło dostawy #KRAB. Jednocześnie przyjmujemy transport 9 czołgów K2 i 15 haubic K9 - 3 z nich pojadą do HSW i tam zostaną przemalowane w nowe wzory kamuflaży - napisał w serwisie X Paweł Bejda, sekretarz stanu w MON.

Rozwiń

15 sztuk potężnych koreańskich czołgów K2 Black Panther

Po ostatniej dostawie sprzętu z Korei Południowej, Polska dysponuje już 151 egzemplarzami czołgów K2 i 186 armatohaubic K9. Nie można tutaj nie wspomnieć, że niedawno Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na pozyskanie kolejnych 180 czołgów K2. Co najciekawsze, w ramach umowy polska armia otrzyma unikalne czołgi, jakich nie ma nikt inny na świecie. Umowa opiewa na wartość aż ok. 6 miliardów dolarów. Jak podaje MON, obejmuje w sumie 180 czołgów i 80 pojazdów towarzyszących. Jednak najważniejszym jej elementem jest fakt, że wraz z maszynami dojdzie do transferu technologii, dzięki czemu 60 czołgów K2 zostanie wyprodukowanych bezpośrednio na terenie naszego kraju przez spółkę Bumar Łabędy.

W czerwcu 2024 roku Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło podpisanie rekordowej umowy na zakup aż łącznie 820 czołgów K2, z czego część stanowić będą czołgi w wersji K2PL, produkowane i montowane w Polsce. Oznacza to, że po zrealizowaniu wszystkich zamówień Polska będzie dysponować łącznie ponad 1000 czołgami K2, wliczając już dostarczone egzemplarze oraz te, które zostaną wyprodukowane w ramach nowych kontraktów.

Rozwiń

K2 Black Panther to potężny czołg

K2 Black Panther to południowokoreański czołg podstawowy trzeciej generacji, uznawany za jeden z najnowocześniejszych na świecie. Opracowany przez firmę Hyundai Rotem, łączy zaawansowane technologie z wysoką mobilnością i siłą ognia. Czołg ma masę bojową ok. 55 ton (w wersji K2PL może być nawet do 60 ton), załoga składająca się z trzech osób (dowódca, działonowy, kierowca), armata gładkolufowa kal. 120 mm z automatem ładowania, karabin maszynowy 7,62 mm oraz wielkokalibrowy karabin maszynowy 12,7 mm. Czołg napędzany jest silnikiem wysokoprężnym o mocy 1500 KM, co pozwala osiągnąć prędkość do 70 km/h na drodze i 50 km/h w terenie. Zasięg operacyjny wynosi około 450 km.

Czołg wyposażony jest w zaawansowany system kierowania ogniem, który umożliwia wykrywanie, śledzenie i zwalczanie celów w każdych warunkach pogodowych, także w nocy. Aktywny system ochrony pojazdu (APS) wykrywa i neutralizuje nadlatujące pociski przeciwpancerne, a modułowy pancerz kompozytowy zapewnia wysoki poziom ochrony przed pociskami kinetycznymi i kumulacyjnymi. Dodatkowo, system zarządzania polem walki umożliwia wymianę informacji z innymi pojazdami i dowództwem w czasie rzeczywistym.

Zobacz również: Militaria Ujawnili chiński bezzałogowy okręt stealth nowej generacji Daniel Górecki

Koreańskie czołgi będą produkowane w Polsce

Wersja K2PL, która trafi do Wojska Polskiego, będzie różnić się od oryginału. Zostanie wyposażona w dodatkowe elementy ochrony, wzmocniony pancerz, a także polskie systemy łączności i dowodzenia. Planowane jest również zwiększenie liczby przewożonych pocisków oraz dostosowanie czołgu do polskich warunków terenowych i klimatycznych.

Ważnym aspektem jest udział polskiego przemysłu zbrojeniowego w produkcji i serwisowaniu czołgów. Część pojazdów ma być montowana w Polsce, co pozwoli na transfer technologii i rozwój krajowych kompetencji w zakresie nowoczesnych systemów pancernych. To pozwoli zaoferować pracę setkom polskich inżynierów i pracowników.

Zobacz również: Militaria USA przetestowały najpotężniejszą w historii broń hipersoniczną Filip Mielczarek

Wersja K2PL kilka razy potężniejsza od poczciwych PT-91 Twardy

K2 Black Panther, zwłaszcza w wersji K2PL, znacząco zwiększy potencjał polskich wojsk lądowych. Czołg ten przewyższa pod względem technologii większość obecnie używanych w Europie konstrukcji, takich jak Leopard 2 czy T-72. Dzięki zaawansowanym systemom ochrony i nowoczesnej elektronice, K2PL będzie trudny do zniszczenia na polu walki, a jego siła ognia pozwoli na skuteczne zwalczanie zarówno czołgów przeciwnika, jak i innych celów opancerzonych.

Dodatkowo, dzięki wysokiej mobilności i możliwości pokonywania trudnego terenu (np. brodzenie do głębokości 4 metrów), K2PL sprawdzi się w różnorodnych warunkach geograficznych Polski. Jak tłumaczą eksperci militarni, zakup czołgów K2 Black Panther w wersji K2PL to milowy krok w modernizacji polskich sił zbrojnych. Nowoczesne technologie, wysoki poziom ochrony i siła ognia sprawiają, że Polska zyska przewagę technologiczną na wschodniej flance NATO.

Udział polskiego przemysłu w produkcji czołgów to także szansa na rozwój krajowych kompetencji i uniezależnienie się od zagranicznych dostawców w przyszłości. Po zrealizowaniu wszystkich zamówień Polska będzie dysponować jedną z największych i najnowocześniejszych flot czołgów w Europie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 87 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

''Wydarzenia'': Niebezpieczny internetowy challenge. Dzieci jeżdżą 70 km/h hulajnogami Polsat News Polsat News