Serial zainspirował go do rozpoczęcia poszukiwań z wykrywaczem metali. Znalazł potencjalny skarb

Do czego może zaprowadzić pasja? Często staje się źródłem satysfakcji, pomagając odnaleźć sens i cel w codzienności. Pasja może także przekształcić się w ścieżkę zawodową, otwierając nowe możliwości rozwoju i sukcesu. Może też prowadzić do odkrycia skarbu.

Pewien mężczyzna, w wyniku zamiłowania do brytyjskiego serialu komediowego "Detektoryści" sam również zainteresował się eksploracją z wykorzystaniem wykrywacza metali. Niedawno wyposażył się w odpowiednie urządzenie i tak zaczęła się jego przygoda. W wyniku eksploracji kornwalijskich pól i łąk natrafił na wyjątkowo ciekawe znalezisko - według tamtejszego prawa, odkrycie potencjalnie może zostać uznane za skarb.

"Jedyny w swoim rodzaju" pierścień ze złota. Ma ok. 3 tys. lat

Lemuel Lyes znalazł "jedyny w swoim rodzaju" artefakt wykonany ze złota, który liczy ok. 3 tys. lat. Dekoracyjny wytwór w formie pierścienia powstał najpewniej w późnej epoce brązu. Dlaczego obiekt jest "jedyny w swoim rodzaju"?

Ponieważ, jak podkreśla przytaczany przez BBC Lyes, tego typu odkrycia nie są częstym znaleziskiem - " prawdopodobnie jest to jedno z pierwszych takich odkryć w Kornwalii, o ile w ogóle nie pierwsze ", wskazał.

W dodatku jak mówi mężczyzna to, do czego służył ów pierścień, wciąż "pozostaje zagadką". Lyes wspomniał, że pierścienie takie jak ten kiedyś uważane były przez badaczy za rodzaj dawnego pieniądza, obecnie jednak częściej uważa się, iż służyły jako forma osobistej ozdoby, np. na włosy lub do nosa. Obiekt badają teraz eksperci.