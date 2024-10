Polak znalazł skarb. Niezwykle cenna złota moneta

Podczas poszukiwań z wykrywaczem metali w woj. zachodniopomorskim pan Daniel Kwaśniak vel Kwaśniewski odkrył cenną monetę - to złoty gulden reński arcybiskupa Ottona von Ziegenheina. Zachowana w świetnym stanie moneta trafiła do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Jak wygląda taka moneta i co wiadomo o tym wyjątkowym znalezisku?

Poszukiwania z wykrywaczem metali wymagają uzyskania odpowiednich zgód. Zdj. ilustracyjne. /syomaantonov /123RF/PICSEL