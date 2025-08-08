Zamek i jezioro na sprzedaż. Twierdza na Mazurach czeka na nowego właściciela

W Barcianach na Mazurach znajduje się wyjątkowy zamek krzyżacki z XIV wieku, który wraz z rozległymi terenami zielonymi i własnym jeziorem został wystawiony na sprzedaż. Potencjalnych nabywców może przyciągnąć nie tylko historia obiektu, lecz także możliwość przekształcenia go w luksusowy hotel, centrum konferencyjne lub miejsce rekreacji.

Zamek w Barcianach wciąż na sprzedaż. Cena rośnie
Wyobraź sobie letni poranek, kiedy to promienie słońca delikatnie muskają twarz budząc cię we własnej komnacie. Możesz delektować się kawą przy własnym jeziorze i przyjmować gości, którzy poczują się jak książęta i to w tak atrakcyjnym turystycznie regionie Polski. I ta radość z posiadania solidnego kawałka historii (przynajmniej do pierwszego rachunku za ogrzewanie).

Zamek krzyżacki, który został wystawiony na sprzedaż, zlokalizowany jest we wsi Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. To miejscowość zlokalizowana 18 km na północ od Kętrzyna oraz 8 km na południe od granicy z Obwodem Królewieckim. To obszar leżący w regionie Wielkich Jezior Mazurskich.

Powierzchnia użytkowa zamku wynosi 12 835 m km, a sam obiekt otaczają tereny zielone. Zamek posiada także własne jezioro, którym można dopłynąć w pobliże zabytkowego kościoła. Choć obecnie jest zarośnięte, to istnieje możliwość przywrócenia go do użytku pod kątem rekreacji. W pobliżu jest wiele atrakcji turystycznych, a do samej posiadłości jest bardzo dobry dojazd.

"Działka znajduje się granicy strefy ochrony konserwatorskiej-ścisłej", jak zaznacza na swojej strone Agencja Nieruchomości Historycznych, gdzie widnieje oferta.

Ceglany budynek o surowej architekturze, z ozdobnym szczytem i wysokimi, wąskimi oknami, otoczony zielonymi drzewami i niebem z rozproszonymi chmurami
Historia zamku w Barcianach

Pierwsze prace przy budowie zamku rozpoczęto prawdopodobnie już przed 1380 rokiem i trwały (w trzech etapach) do lat 20. XV wieku. Stał się istotnym punktem wypadowym dla Krzyżaków, z którego mogli atakować pobliską Litwę. Na początku wojny trzynastoletniej, w 1455 roku został spalony. W kolejnych latach był kilkukrotnie zdobywany przez różne wojska. W 1458 roku pozbawioną obrońców warownię zajęli nawet chłopi.

Był kilkukrotnie przebudowywany i modernizowany, przez co stracił cechy militarne na rzecz funkcjonalności. W ich wyniku powstał m.in. spichlerz (XVI w.) oraz budynek gospodarczy.

Ile jest warty zamek i co można z nim zrobić?

Zamkiem mogą zainteresować się inwestorzy, którzy będą chcieli stworzyć np. hotel, miejsce organizacji konferencji i wydarzeń kulturalnych lub obiekt związany ze sportem i rekreacją - to dzięki istnieniu wspomnianego jeziora. Dodatkową zaletą jest możliwość pozyskania dotacji na realizację inwestycji. Aby stać się posiadaczem tego kawałka historii trzeba się spieszyć. Jeszcze gdy w 2022 roku pisałem o tej ofercie, trzeba było wyłożyć 8 milionów złotych. Ale cena rośnie i obecnie, by stać się szczęśliwym posiadaczem trzeba mieć 12 milionów złotych (taka cena widnieje na portalu Allegro lokalnie).

Choć zamek wymaga wkładu finansowego, niektóre prace zastały już wykonane. To m.in. dopływ i odpływ ze zbiornika oraz uzyskanie zgody na wykorzystanie wody do utworzenia jeziora, renowacja murów zamkowych, badania archeologiczne czy uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie remontu wewnątrz zamku.

