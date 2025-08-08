Naukowcy z Chin odkryli sposób zaawansowanej edycji DNA. Pomogła AI

Naukowcy z Chin stworzyli potężne narzędzie, które pozwala na precyzyjną edycję dużych fragmentów DNA. Ten nośnik informacji genetycznej o danym organizmie może być teraz modyfikowany na rozmaite sposoby. Badacze mogą tym samym bezbłędnie edytować całe chromosomy (struktury, w których upakowane są nici DNA) i to bez pozostawiania śladów, podaje "Science Daily".

Naukowcy twierdzą, że nowymi odkryciami pokonali duże ograniczenia, które dotychczas stanowiły blokadę - wcześniej możliwe było edytowanie tylko niewielkich części DNA. Nowe narzędzie pozwala specjalistom odwracać, usuwać lub wstawiać ogromne fragmenty kodu genetycznego zarówno u roślin, jak i zwierząt, w tym ludzi. Naukowcy już udowodnili działanie nowej metody - z sukcesem przeprowadzili edycję DNA.

Dwa systemy edycji chromosomów. Naukowcy udowodnili, że to działa

Zespół badaczy pod kierownictwem prof. Gao Caixia z Instytutu Genetyki i Biologii Rozwoju z Chińskiej Akademii Naukowej opracował dwie nowe metody edycji genomu, PCE i RePCE, które umożliwiają precyzyjne manipulacje dużymi fragmentami DNA. By pokonać ograniczenia związane z tak skomplikowanymi procesami, zespół wsparł się sztuczną inteligencją.

- Przedstawiamy tutaj Programowalną Inżynierię Chromosomów (PCE) i RePCE, dwa programowalne systemy edycji chromosomów umożliwiające bezbliznową manipulację DNA od kilobaz do megabaz w roślinach i komórkach ludzkich - wyjaśniają naukowcy w artykule badawczym.

Aby udowodnić, że to działa, badacze stworzyli ryż odporny na herbicydy. Udało im się do tego doprowadzić wyłącznie poprzez odwrócenie ogromnego fragmentu DNA rośliny - dokonali więc czegoś, co wcześniej było niemal niemożliwe, podaje "Science Daily".

Zaawansowana manipulacja DNA. Mówią o przełomie

Modyfikacja DNA nie jest nowością - wybrane choroby genetyczne są już leczone z wykorzystaniem terapii genowej (pierwszy na świecie lek terapii genowej dopuszczono komercyjnie w Chinach w 2003 r.). W różnym celu sięga się po inżynierię genetyczną, której historia sięga lat 70. XX wieku. W Chinach już wiele lat temu przeprowadzane były eksperyment, by edytować DNA w stadium zarodka. Przepisy dotyczące modyfikacji genów różnią się w zależności od kraju, podlegając zwykle restrykcjom, a wybrane procedury - nawet zakazom.

Choć temat wzbudza skrajne emocje, praca naukowców z Chin została uznana za przełomową. Ich odkrycie nie tylko przezwycięża wcześniejsze ograniczenia, ale także otwiera nowe możliwości precyzyjnej inżynierii genów u różnych organizmów.

Wyniki badań pojawiły się w czasopiśmie naukowym "Cell".

