Naukowcy złamali kod umożliwiający bezbłędną edycję całych chromosomów
Badania naukowców z Chin rewolucjonizują możliwości edycji DNA. Badacze opracowali systemy pozwalające modyfikować jego duże fragmenty. Wspomagane przez sztuczną inteligencję badania pozwoliły naukowcom pozyskać narzędzia, których skuteczność już została udowodniona. Ten przełom może mieć daleko idące skutki.
Naukowcy z Chin odkryli sposób zaawansowanej edycji DNA. Pomogła AI
Naukowcy z Chin stworzyli potężne narzędzie, które pozwala na precyzyjną edycję dużych fragmentów DNA. Ten nośnik informacji genetycznej o danym organizmie może być teraz modyfikowany na rozmaite sposoby. Badacze mogą tym samym bezbłędnie edytować całe chromosomy (struktury, w których upakowane są nici DNA) i to bez pozostawiania śladów, podaje "Science Daily".
Naukowcy twierdzą, że nowymi odkryciami pokonali duże ograniczenia, które dotychczas stanowiły blokadę - wcześniej możliwe było edytowanie tylko niewielkich części DNA. Nowe narzędzie pozwala specjalistom odwracać, usuwać lub wstawiać ogromne fragmenty kodu genetycznego zarówno u roślin, jak i zwierząt, w tym ludzi. Naukowcy już udowodnili działanie nowej metody - z sukcesem przeprowadzili edycję DNA.
Dwa systemy edycji chromosomów. Naukowcy udowodnili, że to działa
Zespół badaczy pod kierownictwem prof. Gao Caixia z Instytutu Genetyki i Biologii Rozwoju z Chińskiej Akademii Naukowej opracował dwie nowe metody edycji genomu, PCE i RePCE, które umożliwiają precyzyjne manipulacje dużymi fragmentami DNA. By pokonać ograniczenia związane z tak skomplikowanymi procesami, zespół wsparł się sztuczną inteligencją.
- Przedstawiamy tutaj Programowalną Inżynierię Chromosomów (PCE) i RePCE, dwa programowalne systemy edycji chromosomów umożliwiające bezbliznową manipulację DNA od kilobaz do megabaz w roślinach i komórkach ludzkich - wyjaśniają naukowcy w artykule badawczym.
Aby udowodnić, że to działa, badacze stworzyli ryż odporny na herbicydy. Udało im się do tego doprowadzić wyłącznie poprzez odwrócenie ogromnego fragmentu DNA rośliny - dokonali więc czegoś, co wcześniej było niemal niemożliwe, podaje "Science Daily".
Zaawansowana manipulacja DNA. Mówią o przełomie
Modyfikacja DNA nie jest nowością - wybrane choroby genetyczne są już leczone z wykorzystaniem terapii genowej (pierwszy na świecie lek terapii genowej dopuszczono komercyjnie w Chinach w 2003 r.). W różnym celu sięga się po inżynierię genetyczną, której historia sięga lat 70. XX wieku. W Chinach już wiele lat temu przeprowadzane były eksperyment, by edytować DNA w stadium zarodka. Przepisy dotyczące modyfikacji genów różnią się w zależności od kraju, podlegając zwykle restrykcjom, a wybrane procedury - nawet zakazom.
Choć temat wzbudza skrajne emocje, praca naukowców z Chin została uznana za przełomową. Ich odkrycie nie tylko przezwycięża wcześniejsze ograniczenia, ale także otwiera nowe możliwości precyzyjnej inżynierii genów u różnych organizmów.
Wyniki badań pojawiły się w czasopiśmie naukowym "Cell".