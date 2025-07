Donacja mitochondrialna, znana też jako terapia zastępcza mitochondrialna (ang. mitochondrial donation treatment - MDT), to metoda zapłodnienia in vitro, w której wykorzystuje się materiał genetyczny dwóch kobiet i mężczyzny, aby zapobiec dziedziczeniu chorób mitochondrialnych. Zabieg został opracowany przez zespół naukowców z Uniwersytetu w Newcastle i dopuszczony do użytku w Wielkiej Brytanii już w 2015 roku.