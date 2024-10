W środkowej Turcji, na obszarze Eskişehir, gdzie ulokowane są m.in. pozostałości starożytnego Miasta Midasa wraz z Monumentem Midasa, od wielu lat prowadzone są wykopaliska archeologiczne.

To ważne dla archeologów stanowisko po raz kolejny ujawniło przed badaczami sekrety dawnych mieszkańców tych terenów, które różne cywilizacje zasiedlały przez 250 tys. lat.

Nowe odkrycie archeologiczne w Turcji

Tym razem naukowcy natknęli się na ślady miejsca kultu sprzed naszej ery. Co udało się ustalić? Archeolodzy pod przewodnictwem prof. nadzw. dr. Yusufa Polata z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Anadolu pracowali na płaskowyżu, gdzie ujawniono ślady po dawnych obrzędach.

Struktury odkryte podczas tych wykopalisk obejmowały kilka starożytnych pieców i otwartych palenisk, które mogły być używane do szykowania zwierząt składanych w ofierze i pieczenia chleba spożywanego podczas rytualnych uczt. Do tego badacze natknęli się na cztery baseny wykute w skale, umieszczone obok kamiennej statuy przedstawiającej bóstwo.

Zdjęcie Ruiny odkryte w Turcji dały naukowcom wgląd w miejsce ceremonii Frygijczyków. / Uniwersytet Anadolu / materiał zewnętrzny

Miejsce kultu Frygijczyków. Czcili tu Wielką Macierz

Zdaniem badaczy odkrycia pochodzą z VIII lub VII w. p.n.e. Biorąc pod uwagę datowanie oraz charakter ruin i innych śladów znalezionych w tym miejscu, dr Polat szacuje, że odkrycie dotyczy czasów, gdy ziemie te wciąż były w rękach Frygijczyków. Ten starożytny lud indoeuropejski w pewnym momencie utworzył własne państwo, Frygię, która rozciągała się m.in. na obszarze Eskişehir, gdzie dokonano znaleziska. Ponadto największy rozkwit Frygii przypada na okres panowania króla Midasa.

Pewności w kwestii ustaleń odnośnie do miejsca kultu Frygów dodaje fakt, że znajdująca się tam figura przedstawia niezwykle ważne dla tego ludu bóstwo - Kybele. Kybele to frygijska bogini płodności i odrodzenia natury, czczona jako Wielka Macierz - Bogini Matka. Zdaniem dr Polata wszystkie odkrycia wskazują na to, że odkryty obszar był dedykowany właśnie praktykowaniu rytuałów dotyczących obfitości i płodności.