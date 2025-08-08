Netflix jako pierwszy ukrócił proceder współdzielenia kont przez użytkowników. W ślady za gigantem rynku streamingu poszedł również Disney+. Podobne działania zapoczątkowało również HBO Max, choć trzeba przyznać, że dotychczas były one łagodne. We wrześniu ulegnie to znaczącej zmianie.

HBO Max ukróci współdzielenie kont i każe płacić za dodatkowych użytkowników

HBO Max obecnie już teraz stara się walczyć z użytkownikami współdzielącymi konta, ale na razie robi to w dosyć łagodny sposób. Prawda jest taka, że wyświetlane komunikaty można po prostu anulować i dalej korzystać z dostępu bez dodatkowych opłat. Platforma zaostrzy te przepisy.

We wrześniu komunikaty – które do tej pory były dość łagodne i można je było anulować – zaczną się utrwalać i będą wymagać podjęcia działań

Wyświetlane komunikaty staną się bardziej uporczywe i celem działań jest nieignorowanie wyświetlanych informacji. W konsekwencji użytkownicy korzystający z jednego konta w różnych gospodarstwach domowych muszą liczyć się z dodatkowymi opłatami.

Ile zapłacimy za dodatkowe konta HBO Max w Polsce?

W Stanach Zjednoczonych opłata za każde dodatkowe konto została ustalona przez HBO Max na poziomie 7,99 dolarów. Cena w Polsce nie jest na razie znana, ale szacuje się, że zostanie dostosowana do naszego rynku i wyniesie kilkanaście złotych. Dla przykładu w Netfliksie jest to 13 złotych, a u Disney+ 17 złotych.

Niedawno platforma powróciła do nazwy HBO Max i to sprawiło, że w czasie od zmiany w serwisie przybyło 3,4 mln użytkowników. Warner Bros. Discovery uważa, że klientów byłoby więcej, ale problemem jest właśnie wspomniane współdzielenie kont. Rozprawienie się z takimi użytkownikami sprawi, że subskrybentów będzie więcej, a platforma zacznie zarabiać dodatkowe pieniądze.

Można się spodziewać, że tak będzie. Doskonale oddaje to przykład Netfliksa, który po rozwiązaniu problemu współdzielenia kont i dodaniu tańszej subskrypcji z reklamami zaczął zyskiwać wielu nowych użytkowników. Właściciele HBO Max oczekują podobnego efektu.

