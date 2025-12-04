Zdjęcia Google jak Spotify Wrapped. Możesz już obejrzeć swoje podsumowanie roku
Podsumowanie roku to coś, co fascynuje wiele osób. Ostatnio najgłośniejszym tematem jest Spotify Wrapped 2025, ale jego odpowiednik odpalił także YouTube i YouTube Music. Teraz kolejna usługa Google oferuje przegląd aktywności z ostatnich miesięcy. Chodzi o aplikację Zdjęcia Google, która już drugi rok z rzędu oferuje Google Photos Recap - tym razem z udziałem sztucznej inteligencji Google Gemini. Co w nim zobaczymy i co się zmieniło od tamtego roku?
Spis treści:
- Nie tylko Spotify i YouTube. Zdjęcia Google z własnym podsumowaniem roku
- Zdjęcia Google policzą twoje selfie, a Gemini przypomni najważniejsze momenty roku
- Gdzie jest Google Photos Recap 2025 i jak go udostępnić?
Nie tylko Spotify i YouTube. Zdjęcia Google z własnym podsumowaniem roku
Zdjęcia Google, czyli domyślna aplikacja galerii na telefonach z Androidem i opcjonalna taka apka na iPhone'a, służy milionom osób do codziennego przeglądania zdjęć z rolki aparatu, pobranych z internetu czy wygenerowanych w innych aplikacjach. Jej funkcjonalność jest stale rozwijana. Choćby niedawno pisaliśmy o integracji generatora zdjęć AI "Nano Banana" ze Zdjęciami Google. Teraz do apki zawitało podsumowanie roku.
Podobnie jak Spotify Wrapped i YouTube Recap, tak również podsumowanie roku udostępniają teraz Zdjęcia Google. Inicjatywa debiutowała w zeszłym roku. Google Photos Recap 2024 pozwoliło użytkownikom ponownie odkryć to, co uczyniło tamten rok wyjątkowym. Aplikacja dotarła do statystyk i najważniejszych zdjęć i filmów z galerii z ostatniego roku i pozwoliła udostępnić Recap w social mediach w formie rolki.
Co się zmieniło od tamtego czasu? 3 grudnia wystartowała druga edycja, wprowadzając jeszcze więcej sposobów na tworzenie, personalizację i udostępnianie swojego podsumowania.
Zdjęcia Google policzą twoje selfie, a Gemini przypomni najważniejsze momenty roku
Podobnie jak w Spotify Wrapped, Google Photos Recap 2025 umieszcza treści i statystyki z aplikacji w specjalnie dopracowanej animacji z ciekawymi grafikami i efektami kinowymi. Użytkownicy mogą poznać i udostępnić nowe dane, w tym topowe osoby i liczba wykonanych zdjęć, a także jako nowość w tym roku - liczbę wykonanych selfie.
Jest też nowość dla użytkowników z USA z włączonymi funkcjami Google Gemini. Sztuczna inteligencja dzięki analizie zawartości zdjęć wydobędzie na światło dzienne wyróżniające się hobby i najważniejsze momenty tego roku. Kolejna nowość jest odpowiedzią na prośby użytkowników. Mogą oni teraz ukryć wybrane zdjęcia i osoby. Po wykonaniu tej czynności można wygenerować Recap ponownie.
W tym roku debiutuje kolejna nowość - możliwość wyeksportowania Google Photos Recap 2025 do CapCut (aplikacji edytora wideo z funkcjami AI), a następnie wybrania któregoś z dedykowanych szablonów, aby jeszcze bardziej spersonalizować swoje podsumowanie roku.
Gdzie jest Google Photos Recap 2025 i jak go udostępnić?
Swoje podsumowanie roku można udostępnić bezpośrednio na platformach społecznościowych takich jak Instagram, Facebook, TikTok, X, a także w komunikatorach Messenger, Wiadomości Google i po raz pierwszy w WhatsApp. Możliwe jest też wygenerowanie bezpośredniego linku do podsumowania, który można przekopiować w dowolne miejsce.
Google Photos Recap 2025 zaczęło być wprowadzane 3 grudnia i może minąć parę dni, nim będzie dostępne w naszej aplikacji. Gdzie je znaleźć? "Możesz znaleźć swój Recap w karuzeli 'Wspomnienia', począwszy od tego tygodnia. Jeśli go tam nie ma, możesz zobaczyć opcję na górze aplikacji, w której możesz poprosić Zdjęcia, aby go wygenerowały. Po tym, jak obejrzysz swój Recap, pozostanie on dostępny w twojej karuzeli 'Wspomnienia' i będzie przypięty w zakładce 'Kolekcje' przez cały grudzień" - wyjaśnia Google.