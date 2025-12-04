Spis treści: Nie tylko Spotify i YouTube. Zdjęcia Google z własnym podsumowaniem roku Zdjęcia Google policzą twoje selfie, a Gemini przypomni najważniejsze momenty roku Gdzie jest Google Photos Recap 2025 i jak go udostępnić?

Nie tylko Spotify i YouTube. Zdjęcia Google z własnym podsumowaniem roku

Zdjęcia Google, czyli domyślna aplikacja galerii na telefonach z Androidem i opcjonalna taka apka na iPhone'a, służy milionom osób do codziennego przeglądania zdjęć z rolki aparatu, pobranych z internetu czy wygenerowanych w innych aplikacjach. Jej funkcjonalność jest stale rozwijana. Choćby niedawno pisaliśmy o integracji generatora zdjęć AI "Nano Banana" ze Zdjęciami Google. Teraz do apki zawitało podsumowanie roku.

Podobnie jak Spotify Wrapped i YouTube Recap, tak również podsumowanie roku udostępniają teraz Zdjęcia Google. Inicjatywa debiutowała w zeszłym roku. Google Photos Recap 2024 pozwoliło użytkownikom ponownie odkryć to, co uczyniło tamten rok wyjątkowym. Aplikacja dotarła do statystyk i najważniejszych zdjęć i filmów z galerii z ostatniego roku i pozwoliła udostępnić Recap w social mediach w formie rolki.

Co się zmieniło od tamtego czasu? 3 grudnia wystartowała druga edycja, wprowadzając jeszcze więcej sposobów na tworzenie, personalizację i udostępnianie swojego podsumowania.

Zdjęcia Google policzą twoje selfie, a Gemini przypomni najważniejsze momenty roku

Podobnie jak w Spotify Wrapped, Google Photos Recap 2025 umieszcza treści i statystyki z aplikacji w specjalnie dopracowanej animacji z ciekawymi grafikami i efektami kinowymi. Użytkownicy mogą poznać i udostępnić nowe dane, w tym topowe osoby i liczba wykonanych zdjęć, a także jako nowość w tym roku - liczbę wykonanych selfie.

Zdjęcia Google policzą twoje selfie w tym roku. To nowość w Google Photos Recap 2025 Google materiały prasowe

Jest też nowość dla użytkowników z USA z włączonymi funkcjami Google Gemini. Sztuczna inteligencja dzięki analizie zawartości zdjęć wydobędzie na światło dzienne wyróżniające się hobby i najważniejsze momenty tego roku. Kolejna nowość jest odpowiedzią na prośby użytkowników. Mogą oni teraz ukryć wybrane zdjęcia i osoby. Po wykonaniu tej czynności można wygenerować Recap ponownie.

Dzięki integracji Gemini ze Zdjęciami Google sztuczna inteligencja wydobędzie kluczowe momenty tego roku Google materiały prasowe

W tym roku debiutuje kolejna nowość - możliwość wyeksportowania Google Photos Recap 2025 do CapCut (aplikacji edytora wideo z funkcjami AI), a następnie wybrania któregoś z dedykowanych szablonów, aby jeszcze bardziej spersonalizować swoje podsumowanie roku.

Gdzie jest Google Photos Recap 2025 i jak go udostępnić?

Swoje podsumowanie roku można udostępnić bezpośrednio na platformach społecznościowych takich jak Instagram, Facebook, TikTok, X, a także w komunikatorach Messenger, Wiadomości Google i po raz pierwszy w WhatsApp. Możliwe jest też wygenerowanie bezpośredniego linku do podsumowania, który można przekopiować w dowolne miejsce.

Google Photos Recap 2025 zaczęło być wprowadzane 3 grudnia i może minąć parę dni, nim będzie dostępne w naszej aplikacji. Gdzie je znaleźć? "Możesz znaleźć swój Recap w karuzeli 'Wspomnienia', począwszy od tego tygodnia. Jeśli go tam nie ma, możesz zobaczyć opcję na górze aplikacji, w której możesz poprosić Zdjęcia, aby go wygenerowały. Po tym, jak obejrzysz swój Recap, pozostanie on dostępny w twojej karuzeli 'Wspomnienia' i będzie przypięty w zakładce 'Kolekcje' przez cały grudzień" - wyjaśnia Google.

