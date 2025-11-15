Spis treści: Edytor zdjęć AI wbudowany w Zdjęcia Google Można zaszaleć. Jak przerobić zdjęcia na Androidzie i iOS?

Edytor zdjęć AI wbudowany w Zdjęcia Google

Narzędzia sztucznej inteligencji radzą sobie coraz lepiej w generowaniu obrazów na podstawie polecenia użytkownika (tzw. text-to-image), ale mogą też przerabiać zdjęcia, które im prześlemy. Możemy poprosić model AI o wszystko to, co potrafi np. Photoshop, ale też o dużo więcej - o dodawanie nowych, wygenerowanych elementów. Funkcje tego rodzaju zostały już w ostatnich latach dodane do popularnych aplikacji, takich jak Paint i Zdjęcia w Windows 11. Teraz podobny krok wykonało Google.

Twórcy modelu Gemini 2.5 Flash Image, znanego szerzej jako Nano Banana, postanowili zintegrować go z aplikacją, w której miliony użytkowników Androida przeglądają swoje zdjęcia na telefonie. Chodzi oczywiście o Zdjęcia Google. Dzięki temu nie trzeba już będzie otwierać innych aplikacji i przesyłać zdjęć, aby je edytować z AI. Wystarczy wybrać zdjęcie w galerii i wprowadzić prompt tekstowy lub głosowy, opisując przeróbkę, jaką chcemy uzyskać.

Nowe narzędzie nosi nazwę "Pomóż mi edytować" (ang. "Help me edit") i działa w znajomym interfejsie czatu. Możesz wydać sztucznej inteligencji polecenie typu "usuń moje okulary przeciwsłoneczne" czy "otwórz oczy osobie X", "zrób tak, żeby osoba X się uśmiechnęła" (nawet wszystkie w jednym poleceniu), a sztuczna inteligencja zrobi całą magię. Jeśli nie masz pomysłu, apka podrzuci gotowe sugestie promptów, które wystarczy kliknąć, np. "Powiększ", "Zamień tło" albo "Zaskocz mnie".

Inteligentny retusz w aplikacji Zdjęcia Google. Nano Banana pomoże w przeróbce zdjęć Google materiały prasowe

Funkcjonalność ta, wcześniej dostępna dla najnowszych smartfonów z serii Google Pixel 10, zaczęła być we wrześniu 2025 udostępniana wszystkim kwalifikującym się użytkownikom Androida w USA, a obecnie (w listopadzie) również na iOS. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dotrze do Polski.

Można zaszaleć. Jak przerobić zdjęcia na Androidzie i iOS?

Oprócz typowych funkcji retuszu i delikatnego generatywnego wypełniania bądź usuwania (np. tła, znaku wodnego, odbić w szybie lub nawet całych postaci i przedmiotów) Nano Banana w Zdjęciach Google pozwoli ci też bardziej zaszaleć. Potencjał jest niemal nieograniczony. W ostatnich latach narzędzia genAI zaskakiwały nas fantazją, kunsztem i realizmem (a czasem też wtórnością, a nawet plagiatem). Teraz możesz łatwo to wykorzystać w swojej galerii zdjęć na telefonie z Androidem i iOS.

Bezpośrednio w aplikacji Zdjęcia Google (Google Photos) możesz poprosić model AI nawet o ekstremalnie wykręcone przeróbki, które normalnie wymagałyby długich godzin spędzonych w Photoshopie i co najmniej zaawansowanych umiejętności obsługi tego programu. Dobrze sprawdza się tu tzw. zamiana stylu. Producent pokazał przykłady takiego prompta i jego efektu w narzędziu "Create" ("Twórz"). Gdy pod zwykłym zdjęciem portretowym napiszemy "Przekształć to zdjęcie w renesansowy portret", uzyskamy dokładnie taki efekt - jak obraz z epoki renesansu łącznie ze strojem i tłem.

Możesz szaleć dalej z promptami w stylu "Umieść mnie na kartce świątecznej",

"Zamień mnie w postać z kreskówki" albo "Przerób to na mozaikę z kolorowych kafelków". W kolejnych tygodniach ta funkcjonalność ma zostać dodatkowo wyposażona w spersonalizowane szablony oparte na wglądach z twojej galerii.

Google zapowiedziało także szerszą dostępność funkcji "Ask Photos" ("Zapytaj Zdjęcia"), opartą na integracji z Gemini. Bezpośrednio w Zdjęciach Google można będzie zapytać asystenta AI o cokolwiek zawartego na danym obrazie w kolejnych 100 krajach. Mimo że funkcja oficjalnie obsługuje język polski, to wśród tych regionów nie ma niestety Polski.

