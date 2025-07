Gdzie są wszystkie zdjęcia w telefonie? Znajdziesz je w aplikacji Zdjęcia Google

Zadajesz sobie pytanie "Gdzie są wszystkie moje zdjęcia w telefonie"? Galeria zdjęć, w tym zdjęcia z aparatu, obrazki pobrane z internetu, zapisane z komunikatorów czy Facebooka oraz przechowywane na Dysku Google w chmurze, znajduje się w aplikacji Zdjęcia Google, którą producent instaluje na wszystkich telefonach z Androidem. Pozwala ona przeglądać pliki umieszczone w różnych albumach, nie tylko w folderach "DCIM" czy "Photos". Apkę znajdziesz na liście wszystkich aplikacji pod nazwą "Zdjęcia".

Podobnie jak klasyczna przeglądarka fotografii systemu Windows i jej następczyni, aplikacja Zdjęcia na komputerze, tak również Zdjęcia Google są domyślną aplikacją do otwierania i przeglądania zdjęć na Androidzie. Jeśli ich układ interfejsu albo opcje nie spełniają twoich oczekiwań, to możesz skorzystać z wielu alternatyw dostępnych w Sklepie Play, takich jak np. "Galeria", która przypomina apkę ze starszych wersji Androida. Nowości wprowadzone niedawno przez Google mogą jednak zachęcić, by dać "Zdjęciom" szansę.

Duże zmiany w Zdjęciach Google. Tryb jasny i łatwiejsza nawigacja w menu

W poprzednich miesiącach Google Zdjęcia zyskały sporo świetnych nowości, w tym nowy edytor zdjęć, lepsza obsługa obrazów Ultra HDR przez narzędzia do edycji AI czy ulepszone wyszukiwanie z Gemini. To jednak nie wszystko. Teraz producent wprowadził dodatkowe zmiany w interfejsie, które powinny przypaść do gustu miłośnikom nowoczesnej estetyki. To trend, który realizuje nie tylko Google (jako Material Design), ale także Apple i Microsoft. Wszystkie te firmy odchodzą od stylu flat design na rzecz przejrzystych, bardziej naturalnych, płynnych, przezroczystych i efektownych wizualizacji. Co konkretnie zmieniło się w Zdjęciach Google?

Google przeprojektował interfejs aplikacji Zdjęcia, zaczynając od wersji na iPhone'a, aby stał się nowocześniejszy, bardziej intuicyjny, prostszy i ładniejszy. Na pierwszy plan wysuwa się całkiem nowy tryb jasny. Apka będzie teraz dostosowywała swój tryb (jasny lub ciemny) do trybu ustawionego na urządzeniu. Ponadto łatwiej teraz będzie sprawdzić właściwości zdjęcia. W prawym górnym rogu znajdziesz menu z przyciskiem "Informacje", który pozwoli szybko sprawdzić szczegóły obrazu, takie jak data, godzina i lokalizacja.

Nowe opcje menu w aplikacji Zdjęcia Google Google materiały prasowe

Dzięki tej aktualizacji łatwiejsza stanie się także nawigacja w menu akcji. Wiele kluczowych działań, takich jak szczegóły pliku, wyszukiwanie w Google Lens, tworzenie, transmitowanie, zapisywanie, pobieranie i usuwanie zdjęć, zostało przeniesionych do menu "..." w prawym górnym rogu. Wystarczy stuknąć kciukiem, by zacząć działać. A co z pozostałymi funkcjami?

Aktualizacja wprowadza jeszcze więcej opcji dostępnych pod ręką

Choć interfejs Zdjęć Google został uproszczony, to producent uspokaja, że poprzednie funkcje nadal są dostępne. Aby organizować zdjęcia w albumach, przenosić je do archiwum albo umieścić w bezpiecznym folderze, stuknij opcję "Dodaj do (+)" w menu na dole ekranu.

Nowa wersja Google Photos pozwala też wygodniej zarządzać stosami obrazów za pośrednictwem nowej ikony "..." widocznej obok miniaturki. Gdy ją stukniesz, zobaczysz opcje zostawienia tego obrazu i usunięcia reszty, usunięcia obrazu ze stosu, anulowania stosu oraz zaznaczania wielu elementów.

Wygodniejsze zarządzanie stosami obrazów w aplikacji Zdjęcia Google Google materiały prasowe

Aktualizacja Zdjęć Google wprowadza też do UI aplikacji nowe przyciski, które możesz po prostu stuknąć, aby wykonać kopię zapasową obrazu lub zarządzać pamięcią, odtworzyć lub zatrzymać zdjęcie Live lub Motion, zmienić kategorię zdjęcia albo zapisać udostępnione zdjęcie w swojej bibliotece.

Wszystkie powyższe nowości zadebiutowały w aplikacji Zdjęcia Google na iOS. Do wersji na Androida trafią niebawem.

