Zdjęcia Google ze wsparciem dla formatu Ultra HDR. Trwają przymiarki

Robimy tak dużo zdjęć, że często decydujemy się je przechowywać w specjalnych dyskach internetowych, bo nasze telefony nie są w stanie pomieścić tylu fotek czy filmów. Jedną z najpopularniejszych usług tego typu są Zdjęcia Google, które to wkrótce otrzymają wsparcie dla nowego formatu.

Zdjęcia Google zapewnią obsługę Ultra HDR

Google w maju tego roku ogłosiło wstecznie kompatybilny format Ultra HDR dla Androida 14. Wprowadza on szerszą gamę kolorów i poziomów jasności, co skutkuje wyższą jakością obrazu w porównaniu ze standardowym zakresem dynamicznym. Odbywa się to poprzez automatycznie renderowane 10-bitowych obrazów przez system. Teraz dowiadujemy się o przymiarkach związanych z implementacją tego rozwiązania w aplikacji Zdjęcia Google.

Pod koniec sierpnia firma udostępniła aktualizację aplikacji Zdjęcia Google z numerkiem 6.51.0.561138754. W jej kodzie znajduje się kilka ciekawych zapisków, które jasno wskazują na planowane dodanie wsparcia dla formatu Ultra HDR. Szczegóły na razie nie są znane, ale jedno jest pewne. Nasze fotografie przechowywane w tej platformie z pewnością zyskają na jakości. W trakcie oglądania ich na urządzeniach z ekranami zgodnymi z HDR będzie można liczyć na lepsze kolory oraz nasycenie.

Na razie nie wiadomo, kiedy Zdjęcia Google otrzymają taką nowość. Możemy tylko się domyślać, że nastąpi to niedługo po premierze systemu Android 14, którego debiut jest bardzo blisko. Oczywiście wsparcie dla formatu Ultra HDR zostanie wprowadzone wraz z aktualizacją aplikacji, którą trzeba będzie pobrać i zainstalować z poziomu Sklepu Play.

Aplikacja bywa kłopotliwa

Zdjęcia Google to bardzo popularna platforma do przechowywania fotografii oraz filmów, ale sprawia czasem pewne problemy. W zeszłym roku głośno było na temat plam, które użytkownicy zaczęli dostrzegać na własnych fotkach. Wyglądało to jak poplamienie wodą. Był to błąd, który udało się szybko wyeliminować i nie miał on na szczęście wpływu na oryginalne zdjęcia użytkowników. Pojawiał się w trakcie przeglądania multimediów przechowywanych w chmurze.