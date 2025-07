Komisja Praw Człowieka i Praworządności w Senacie RP zaprezentowała nowe dane na temat inwigilacji. Z jej raportu wynika, że w 2024 roku uprawnione służby uzyskały dostęp i przetworzyły łącznie 2 143 377 danych, z których 96,6% stanowiły dane telekomunikacyjne (13,4% więcej niż rok temu), 2,56% - dane pocztowe (38,6% więcej niż rok temu) i 1,0% - dane internetowe (2,7% mniej niż rok temu). To w sumie o 113,7% więcej pozyskanych danych niż w roku poprzednim (1 884 963 danych w 2023).

Uprawnione podmioty to m.in. Komenda Główna oraz Stołeczna Policji, Krajowa Administracja Skarbowa, ABW, CBA, CBŚ, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Straży Granicznej, urzędy celno-skarbowe, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Żandarmeria Wojskowa i nie tylko.

Dane telekomunikacyjne to m.in. raporty połączeń, dane użytkowników i lokalizacje stacji abonenckich. Dane pocztowe obejmują m.in. dane o liczbie użytkowników i usług, a dane internetowe - raporty połączeń czy dane o liczbie wystąpień o użytkownikach. Pod każdą z tych kategorii kryje się także dopisek "i inne", co oznaczać może dosłownie wszystko. Raport (PDF) jest dostępny online na stronie Senatu RP.

Z założenia państwowe służby wykorzystują podsłuchy telefoniczne, inwigilację w internecie czy przechwytywanie korespondencji pocztowej, aby zapobiegać przestępstwom. Wiemy jednak dobrze, że te uprawnienia bywają nadużywane do celów politycznych i nie tylko. Niejednokrotnie bywało tak, że to podsłuchujący, a nie podsłuchiwany łamał prawo. A jak to wygląda obecnie w Polsce?