Bezsenność a jelita. Nieoczywiste powiązanie

Bezsenność to jedna z najczęściej występujących dolegliwości związanych ze snem, która dotyka coraz większą liczbę osób. Nawet 20 proc. ludzi na całym świecie na nią cierpi, męcząc się każdej nocy. Coraz więcej badań wskazuje, że między tym schorzeniem a składem bakterii jelitowych istnieje relacja dwukierunkowa - niektóre bakterie mogą zwiększać lub zmniejszać prawdopodobieństwo wystąpienia problemów ze snem, a sama bezsenność może wpływać na to, jakie bakterie dominują w jelitach.

Naukowcy z Nanjing Medical University w Chinach do zbadania tej zależności wykorzystali metodę zwaną randomizacją Mendla, która polega na analizowaniu danych genetycznych, oddzielając przypadkowe zależności od tych, które mogą mieć charakter przyczynowy. Posłużyli się danymi genetycznymi zebranymi od ponad 386 tys. osób z bezsennością oraz informacjami na temat mikrobioty jelitowej, pozyskanymi od 18 tys. uczestników. Uwzględniono w analizie 71 grup bakterii wspólnych dla obu zestawów.

Okazało się, że 14 spośród analizowanych grup było powiązanych z wyższym ryzykiem bezsenności, a 8 grup z niższym ryzykiem. U osób z bezsennością natomiast stwierdzono wyraźne zmiany w składzie mikrobioty: liczba niektórych bakterii spadała nawet o 79 proc., a w przypadku innych rosła ponad czterokrotnie. Szczególnie istotny był związek drobnoustrojów z rodzaju Odoribacter z ryzykiem bezsenności. Wyniki badań są zgodne z wieloma wcześniejszymi obserwacjami w tym temacie.

- Ustaliliśmy, że bezsenność i mikrobiota jelitowa wzajemnie na siebie wpływają, czyli jest to relacja dwukierunkowa. Udział w niej mają m.in. układ odpornościowy, stany zapalne, neuroprzekaźniki i inne procesy molekularne i komórkowe - wyjaśnili autorzy badania.

Według nich w przyszłości leczenie zaburzeń snu mogłoby obejmować stosowanie probiotyków, prebiotyków lub przeszczep mikrobioty kałowej.

Dlaczego mikrobiota jelitowa jest tak ważna?

Mikrobiota jelitowa człowieka składa się z różnych mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów i wirusów, które bytują w przewodzie pokarmowym, a ich różnorodność i skład zmienia się wraz z wiekiem, nawykami żywieniowymi i stresem, a także ciążą u kobiet. Kiedy mikrobiota jest zaburzona, może rozwinąć się jeden lub więcej stanów patologicznych jelit, które mogą powodować wzrost ryzyka chorób układowych, m.in. alergii, otyłości czy zespołu metabolicznego.

Aby zadbać o swoje jelita, warto wprowadzić do swojej diety błonnik i produkty fermentowane, usunąć natomiast nadmierny cukier, alkohol i przetworzoną żywność.

