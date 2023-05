Programy do obróbki zdjęć są narzędziem, z którego korzystają już nie tylko profesjonaliści. Osoby zawodowo zajmujące się fotografią, którym zależy na bardziej zaawansowanych funkcjach, do edycji obrazów mogą wykorzystać płatnego Photoshop’a , Illustrator’a czy Lightroom’a.

GIMP lub . Osoby, które chcą przerobić swoje zdjęcia na smartfonie, mają do wyboru tysiące różnych aplikacji. Zatem, aby nieco ułatwić wybór grafikom-amatorom, przedstawiamy listę pięciu prostych programów do obróbki zdjęć na urządzeniach mobilnych. Z tymi aplikacjami przerabianie zdjęć z wakacji będzie przyjemnością.

Adobe Express: Graphic Design. Darmowy program do obróbki zdjęć i GIF-ów

Adobe Express: Graphic Design to świetnie oceniany darmowy program do obróbki zdjęć na telefon idealny dla osób, które aktywnie udzielają się w mediach społecznościowych.

Poza nakładaniem bardzo przydatną funkcją usuwania tła ze zdjęć aplikacja umożliwia nam również dodawanie na fotografię emotikonów czy napisów. Pozwala użytkownikom tworzyć różnego rodzaju ulotki, plakaty czy banery, a nawet animowane GIF-y.

Adobe Express: Graphic Design to aplikacja do obróbki zdjęć dostępna do pobrania dla użytkowników Androida oraz iOS-a

VSCO. Program, z którym przerabianie zdjęć jest świetną zabawą

Aplikacja VSCO nie bez powodu jest jedną z najczęściej pobieranych aplikacji na telefon do obróbki zdjęć. Ten program wynosi mobilną edycję obrazów i montażu materiałów wideo na zupełnie nowy poziom. Wcale nie z uwagi na szeroką gamę filtrów do zdjęć, możliwość ekspozycji, zmiany perspektywy czy temperatury fotografii.

Po pobraniu VSCO możemy bowiem utworzyć swój własny profil i zostać częścią wspierającej się, kreatywnej społeczności, która dzieli się swoimi materiałami. VSCO to aplikacja do obróbki zdjęć dostępna do pobrania na Androida i iOS-a

Snapseed, czyli program do obróbki zdjęć na telefon z przejrzystym interfejsem

Kolejnym edytorem do obróbki obrazów, na który warto zwrócić uwagę, jest Snapseed. Rozwiązanie zostało opracowane przez Google, co oznacza, że aplikacja pochodzi od znanego i sprawdzonego wydawcy.

Ten darmowy program do obróbki zdjęć, kusi użytkowników brakiem konieczności rejestracji i prostym, przejrzystym interfejsem. Ma do zaoferowania wiele możliwości. Poza podstawowymi funkcjami, takimi jak efekt HDR, dostosowywanie filtrów, kolorów, kontrastu czy perspektywy, pozwala nam także manipulować pozycją twarzy na zdjęciach portretowych.

Snapseed to aplikacja do obróbki zdjęć dostępna do pobrania dla użytkowników Androida oraz iOS-a

Pixrl – program do obróbki zdjęć po polsku. Na przeglądarkę i smartfona

Pixrl to kolejna aplikacja, dzięki której przerabianie zdjęć będzie dla nas proste jak bułka z masłem. Ten program do obróbki zdjęć po polsku dostępny jest w wersji przeglądarkowej i w aplikacji na telefon.

Ma do zaoferowania ponad dwa miliony filtrów, zróżnicowane efekty i nakładki, które z pewnością zadowolą aspirujących influencerów. Umożliwia połączenie kilku warstw fotografii w jedno zdjęcie lub kolarz, a po zakończeniu pracy nad obrazem, pozwala bezpośrednio udostępnić użytkownikom zdjęcia na Instagramie, Twitterze czy Facebooku.

Pixrl to aplikacja do obróbki zdjęć dostępna do pobrania dla użytkowników Androida oraz iOS.

Zdjecia Google - prosty program do obróbki zdjęć, który masz już w telefonie

Prosty program do obróbki zdjęć, który wszyscy właściciele telefonów z Androidem standardowo powinni mieć zainstalowany w swoim telefonie to aplikacja – Zdjęcia Google. Osoby korzystające z iPhone’ów również mogą pobrać ją bezpłatnie na swój iPhone.

To dobry wybór dla mało wymagających użytkowników, którym zależy na szybkiej edycji poprzez przycięcie fotografii, zmianę perspektywy czy dodanie prostych efektów kolorystycznych. Zdjęcia Google umożliwiają m.in. zmianę nasycenia barw i odcienia skóry, nałożenie winiety, filtru, a nawet napisów lub rysunków. Mają także funkcję automatycznego ulepszania obrazu.

