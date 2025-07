Wycieczki po lotnisku rozpoczną jubileuszowe obchody 18 sierpnia. Będą organizowane przez cały tydzień, a zapisy zaczynają się 4 sierpnia. Później, 20 sierpnia ruszy kino letnie we współpracy z łódzkimi Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1, które obchodzą w tym roku swoje 80-lecie. Główną atrakcją będzie Piknik Lotniskowy 23 sierpnia, podczas którego udostępniona zostanie statyczna wystawa m.in. samolotów szkoleniowych Bartolini Air, Aeroklubu Łódzkiego, śmigłowców oraz samolotów kolekcjonerskich, które specjalnie na piknik przylecą z różnych miast do Łodzi. Będą pokazane również pojazdy i maszyny wykorzystywane do obsługi lotniska. Ruch pasażerski będzie odbywał się tego dnia normalnie, co może stanowić dodatkową atrakcję.