X-37B. Samolot kosmiczny US Space Force znowu leci w kosmos

X-37B to samolot kosmiczny należący do US Space Force, który testowany jest od lat. Maszyna wkrótce rozpocznie kolejną misję i zostanie ponownie wystrzelona rakietą Falcon 9 firmy SpaceX w sierpniu. OTV-8 będzie już ósmym lotem testowym X-37B. W trakcie misji zostaną przeprowadzone próby różnych rozwiązań i wśród nich jest komunikacja laserowa.