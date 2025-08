Sierpień na Disney+ zapowiada się wyjątkowo - to będzie pełen wciągających thrillerów science fiction, widowiskowej akcji Marvela i poruszających historii miesiąc. Szczególnie jeśli chodzi o długo wyczekiwany hit z uniwersum "Obcego". Równie ciekawie wyglądają produkcje ogłoszone na sierpień przez HBO Max. Oferta serwisu na pierwszą połowę tego wakacyjnego miesiąca jest po brzegi wypełniona filmowymi nowościami oraz serialami wartymi tego, by dodać je na listę "do obejrzenia". Co znajdziemy na tych platformach w sierpniu 2025 r.?