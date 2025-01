Warszawa, Radom, Krasnystaw i Lublin. Ten film kręcono w Polsce

Film "Prawdziwy ból" to doceniona przez krytyków produkcja w reżyserii Jessego Eisenberga. Twórca jednocześnie gra w nim jedną z głównych ról, obok Kierana Culkin i Jennifer Grey. "Prawdziwy ból" jest już dostępny na platformie Disney+. Produkcja Searchlight Pictures zdobyła aż cztery nominacje do Złotych Globów, a Kieran Culkin został uhonorowany statuetką za najlepszą rolę drugoplanową. Co jeszcze wpływa na to, że warto obejrzeć ten film? Był kręcony w Polsce.

Za stronę wizualną filmu "Prawdziwy ból" odpowiadała polska ekipa, w tym wybitny autor zdjęć Michał Dymek, laureat prestiżowej nagrody National Society of Film Critics za pracę przy filmie "IO". Zdjęcia do "Prawdziwego bólu" powstały w Warszawie (Plac Krasińskich, Muzeum POLIN), Lublinie (ulica Grodzka, Majdanek), a także Radomiu oraz Krasnymstawie. O czym jest film i skąd taki dobór miejsc?

W filmie widz śledzi losy kuzynów, którzy udali się w podróż do Polski. Disney materiały prasowe

O czym jest "Prawdziwy ból"? Tak widzi to Jesse Eisenberg

Fabuła filmu "Prawdziwy bólu" opowiada o dwóch kuzynach, Davidzie (Jesse Eisenberg) i Benjim (Kieran Culkin), którzy wyruszają w podróż do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas wyprawy próbują dotrzeć do swoich korzeni, odwiedzając dom rodzinny babci oraz miejsca związane z Holocaustem. Wędrówka kuzynów przybiera nieoczekiwany obrót, kiedy na tle rodzinnej historii odzywają się też ich osobiste uprzedzenia i napięcia w relacji.

To właśnie w Krasnymstawie Jesse Eisenberg, który otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta, podjął decyzję o zrealizowaniu filmu. Jak mówi, ten film to jego "list miłosny do Polski".

- Historia Żydów i Polaków jest spleciona. Czuję, że moim obowiązkiem jest ją odpowiednio przedstawiać - wyznał w jednym z wywiadów reżyser, podkreślając swoje osobiste więzi z Polską.

"Prawdziwy ból" jest już w Disney+. Co jeszcze tam obejrzeć w styczniu?

Film, uznany za jedno z 10 najlepszych dzieł 2024 roku przez Amerykański Instytut Filmowy (AFI), zdobył również nagrodę Waldo Salt Screenwriting Award na Festiwalu Sundance. Taylor Gates z Collider nazwał go arcydziełem, a Owen Gleiberman z Variety określił jako zabawny, piękny i pełen emocji. Znawcy twierdzą, że "Prawdziwy ból" ma nawet szansę na nominację do Oscara.

"Prawdziwy ból", który od momentu premiery przyciągnął w Polsce do kin ponad 210 tysięcy widzów, jest już dostępny w ramach subskrypcji Disney+. Co jeszcze można obejrzeć w styczniu w Disney+? Oto lista nowości, które dodawane są w styczniu do zasobów platformy:

Medalist – od 4 stycznia,

Gęsia skórka: Zagubieni – Wszystkie odcinki – od 10 stycznia,

Obcy: Romulus – od 15 stycznia,

Gwiezdne Wojny: Załoga Rozbitków (Star Wars: Skeleton Crew) – Finałowy odcinek – od 15 stycznia,

Bez Maski (Unmasked) – od 15 stycznia,

Mikroświat – Sezon 2 (National Geographic’s A Real Bug’s Life S2) – Wszystkie odcinki – od 15 stycznia,

Prawdziwy ból – od 16 stycznia,

Roy Wood Jr: Lonely Flowers – od 17 stycznia,

Whiskey on the Rocks – Wszystkie odcinki – od 22 stycznia,

Genialna Morgan – Dwa odcinki w dniu premiery – od 23 stycznia,

Shared Custody – od 24 stycznia,

Nocna Suka – od 24 stycznia,

Paradise – Trzy odcinki w dniu premiery – od 28 stycznia,

Amerykański Tata – Sezon 20 (American Dad S20) – od 29 stycznia,

Good Trouble – Sezon 5 – 10 odcinków od premiery – od 29 stycznia,

Spider-Man: Przyjazny Pająk z Sąsiedztwa – Dwa odcinki w dniu premiery – od 29 stycznia.

Harissa przekracza granice i zdobywa podniebienia © 2025 Associated Press