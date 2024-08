Spis treści: 01 Wybór Smart TV

Wybór Smart TV

Kupno telewizora to nie taka prosta sprawa. Na rynku znajdziemy mnóstwo modeli i wariantów, a każdy z producentów ma nam coś ciekawego do zaoferowania. Jaka przekątna ekranu, jaki rodzaj matrycy, wreszcie jaka technologia Smart powinna znajdować się w naszym nowym telewizorze? Czasami okazuje się, że świetne parametry obrazu idą w parze z beznadziejnym systemem operacyjnym. Albo w drugą stronę - genialny system Smart jest wyświetlany na brzydkiej matrycy.

Jest jednak sposób na to, aby pominąć cały ten pościg za nowym telewizorem. Wystarczy bowiem zakupić wtyczkę za ułamek ceny nowego telewizora, a my i tak będziemy cieszyć się streamingiem we własnym salonie. Jak to zrobić?

Zrób Smart TV ze zwykłego telewizora

Jeżeli masz już telewizor z wejściem HDMI, to tak naprawdę od oglądania platform streamingowych dzieli Cię tylko wydatek rzędu 150-200 złotych. Właśnie za tyle możesz kupić nową wtyczkę Smart TV, jak choćby Google Chromecast, Xiaomi Mi TV Stick i nie tylko. Co zyskujemy dzięki takim gadżetom?

To urządzenie, które pozwoli nam wyświetlać na ekranie telewizora menu w stylu smart, czyli da dostęp do popularnych aplikacji streamingowych, możliwości pobierania innych programów i przeglądania sieci. Zupełnie tak, jak w nowoczesnych telewizorach - ale za zdecydowanie mniejszą cenę. Jeżeli mamy dobry ekran, który nie obsługuje takich nowinek, to nie musimy go wymieniać. Wystarczy kupić odpowiednią wtyczkę i będziemy cieszyć się popularnymi platformami streamingowymi.

Jaka wtyczka Smart TV jest dobra?

Wtyczka, czyli przystawka Smart TV niezależnie od producenta oferuje takie same działanie. Wpinamy ją do telewizora pod złącze HDMI, przełączamy na odpowiednie źródło obrazu i korzystamy z dołączonego pilota. Ale jaką wybrać? Na rynku znajdziemy kilka opcji:

Xiaomi Mi TV Stick

Google Chromecast 4.0

Amazon Fire TV Stick

Apple TV...

...a także urządzenia innych firm, jak na przykład Blaupunkt. Ostatecznie najlepiej zaopatrzyć się w przystawkę z nowoczesnym standardem HDMI, obsługą rozdzielczości 4K i dużą ilością pamięci wewnętrznej na aplikacje i nie tylko.

