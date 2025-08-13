Paczkomat, który ratuje życie. Rafał Brzoska chwali się nowym pomysłem
Rafał Brzoska pochwalił się nową inicjatywą, którą realizuje InPost. Wybrane paczkomaty zostały wyposażone w urządzenia ratujące życie. Są to defibrylatory AED, które pozwolą wypełnić "białe plamy" na mapie Polski. Pierwsze 100 stacji Helpbox 365 znajduje się na etapie montażu, a o lokalizacji kolejnych możecie zdecydować także wy.
Paczkomaty InPostu znamy doskonale wszyscy. Takich maszyn w kraju jest już kilkadziesiąt tysięcy i co chwilę pojawiają się nowe. Rafał Brzoska poinformował o nowym pomyśle jego firmy, który już znajduje się na etapie realizacji. Tym razem jest on związany z ratowaniem życia.
Helpbox 365 to Paczkomaty z defibrylatorami ratującymi życie
InPost rozpoczął montować na wybranych paczkomatach nowe urządzenia. Są to tzw. Helpbox 365, czyli specjalne skrzynki, w których znajdują się defibrylatory AED ratujące życie. Pomysł zakłada zbudowanie całej sieci takich maszyn. Dlaczego to ważne?
W Polsce co roku ponad 40 tys. osób doznaje nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki AED użytemu w ciągu kilku minut możemy uratować nawet 70 proc. z nich. Urządzenia są proste w obsłudze – prowadzą krok po kroku dzięki komendom głosowym
Helpboxy 365 z defibrylatorami AED są montowane na bokach paczkomatów i są gotowe do użycia 24/7. Urządzenia są proste w obsłudze i użytkownik prowadzony jest komendami głosowymi. Na razie InPost zamontował dwie sztuki. Pierwsza jest w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej. Druga znajduje się w Krakowie przy Pana Tadeusza.
InPost zamontuje samodzielnie 100 urządzeń Helpbox 365
InPost przekazał, że to dopiero początek. Firma Rafała Brzoski planuje samodzielnie zakupić i zainstalować na Paczkomatach 100 Helpboksów 365. Znajdą się w one różnych miejscach Polski. Celem działań jest wypełnienie "białych plam" na mapie, gdzie dostęp do szpitali czy defibrylatorów jest utrudniony.
Rafał Brzoska przekazał, że wszystko w rękach samorządowców. To oni zdecydują, w których Paczkomatach zostaną zamontowane Helpboxy 365. Zgłoszenia są już przyjmowane i mogą je wysyłać samorządy lokalne.
W budowie sieci defibrylatorów AED może w rzeczywistości pomóc każdy, również wy, czyli klienci InPostu. W tym celu firma zachęca do przeznaczania na ten cel zebranych InCoinów. Można to zrobić z poziomu aplikacji mobilnej na telefonie. Jedno urządzenie AED to równowartość 5 mln InCoinów.