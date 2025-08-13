Paczkomaty InPostu znamy doskonale wszyscy. Takich maszyn w kraju jest już kilkadziesiąt tysięcy i co chwilę pojawiają się nowe. Rafał Brzoska poinformował o nowym pomyśle jego firmy, który już znajduje się na etapie realizacji. Tym razem jest on związany z ratowaniem życia.

Helpbox 365 to Paczkomaty z defibrylatorami ratującymi życie

InPost rozpoczął montować na wybranych paczkomatach nowe urządzenia. Są to tzw. Helpbox 365, czyli specjalne skrzynki, w których znajdują się defibrylatory AED ratujące życie. Pomysł zakłada zbudowanie całej sieci takich maszyn. Dlaczego to ważne?

W Polsce co roku ponad 40 tys. osób doznaje nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki AED użytemu w ciągu kilku minut możemy uratować nawet 70 proc. z nich. Urządzenia są proste w obsłudze – prowadzą krok po kroku dzięki komendom głosowym

Rozwiń

Helpboxy 365 z defibrylatorami AED są montowane na bokach paczkomatów i są gotowe do użycia 24/7. Urządzenia są proste w obsłudze i użytkownik prowadzony jest komendami głosowymi. Na razie InPost zamontował dwie sztuki. Pierwsza jest w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej. Druga znajduje się w Krakowie przy Pana Tadeusza.

InPost zamontuje samodzielnie 100 urządzeń Helpbox 365

InPost przekazał, że to dopiero początek. Firma Rafała Brzoski planuje samodzielnie zakupić i zainstalować na Paczkomatach 100 Helpboksów 365. Znajdą się w one różnych miejscach Polski. Celem działań jest wypełnienie "białych plam" na mapie, gdzie dostęp do szpitali czy defibrylatorów jest utrudniony.

Rafał Brzoska przekazał, że wszystko w rękach samorządowców. To oni zdecydują, w których Paczkomatach zostaną zamontowane Helpboxy 365. Zgłoszenia są już przyjmowane i mogą je wysyłać samorządy lokalne.

W budowie sieci defibrylatorów AED może w rzeczywistości pomóc każdy, również wy, czyli klienci InPostu. W tym celu firma zachęca do przeznaczania na ten cel zebranych InCoinów. Można to zrobić z poziomu aplikacji mobilnej na telefonie. Jedno urządzenie AED to równowartość 5 mln InCoinów.

Jak dobrze żyć na skróty? Sztuka wybierania Content Studio