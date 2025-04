Ile jest paczkomatów w Polsce? Więcej niż kościołów i Żabek

Automaty zrewolucjonizowały rynek przesyłek

Paczkomat czy automat paczkowy? Choć te nazwy traktowane są potocznie jako synonimy, to "Paczkomat" jest znakiem towarowym należącym do Integer.pl SA, właściciela InPost Paczkomaty sp. z o.o. Pytanie to nabrało znaczenia kilka lat temu, gdy swoje automaty paczkowe zaczęły stawiać inne przedsiębiorstwa, w tym Poczta Polska ("Pocztex AUTOMAT").

InPost uruchomił swój pierwszy paczkomat w 2009 roku. Miało to miejsce w Krakowie. 14 lat później firma miała ich już 20 tysięcy, a liczba automatów stale rośnie. Pojawiają się też urządzenia innych firm.

Paczkomaty zrewolucjonizowały rynek przesyłek dzięki wysokiej automatyzacji i dostępności 24/7. Nie musimy już czekać w kolejkach na poczcie, kłopotać się z ręcznym wypisywaniem naklejek na paczki, powszechnym problemem z awizo czy wreszcie czekaniem na opóźnione przesyłki. A gdy dodamy do tego integrację z Allegro i jego programem Allegro SMART!, to różnica jest kolosalna. Wie o tym każdy, kto robił zakupy w internecie przed tą rewolucją.

Serwis aukcyjny wprowadził dodatkowo własne automaty One Box. Ich budowa zaczęła się w 2021 roku. Przesyłki w automatach często można odebrać już następnego dnia od zakupu. Zrealizowanie usługi wysyłki tradycyjnej paczki w tej samej cenie trwa często wielokrotnie dłużej.

Ile jest paczkomatów w Polsce? Mamy nowe dane

Według danych z 2021 roku w Polsce jest 10357 kościołów, zaś dane z końcówki 2024 roku mówią, że w Polsce działa 11069 sklepów Żabka. Te znajome elementy naszego współczesnego krajobrazu nie umywają się jednak do paczkomatów. Jak wynika z danych serwisu cashless.pl, pod koniec pierwszego kwartału 2025 roku działało w Polsce około 53,7 tysięcy automatów paczkowych.

Poczta Polska, która niegdyś rywalizowała praktycznie tylko z drogimi firmami kurierskimi, na rewolucję paczkową zareagowała stosunkowo późno i bez większego entuzjazmu. Dziś nasz państwowy dinozaur zarządza najmniejszą siecią automatów. Pod koniec 1. kwartału 2025 roku Poczta miała tylko 1,7 tys. automatów, a od końca 2024 roku zainstalowała ich 264. Państwowa spółka zaliczyła natomiast największy wzrost roczny, bo aż o 114%. W tym czasie wybudowano 909 automatów Pocztex.

Największy udział na rynku nadal utrzymuje InPost (25,7 tys. Paczkomatów). To niemal połowa rynku automatów do przesyłek. W ciągu kwartału InPost postawił 701 nowych paczkomatów, a w ciągu roku - 3,1 tysiąca.

Przez ostatni rok liczba automatów paczkowych w Polsce wzrosła o niemal 11,7 tysiąca (+27,8%), a przez ostatni kwartał - o 2,4 tysiąca (+4,6%). Drugim co do wielkości dostawcą tych urządzeń w Polsce jest firma DPD, posiadająca teraz 9939 automatów (o 870 więcej niż pod koniec 2024 roku i o 3 tysiące więcej niż rok temu). Ostatnie miejsce na podium należy do Orlenu, który jest właścicielem ponad 6,2 tysiąca automatów. Przez ostatni kwartał Orlen postawił 53 nowych urządzeń, a przez ostatni rok - ponad 1,2 tysiąca (+24,2%).

Prężnie rozwijają się także wspomniane wcześniej urządzenia Allegro One Box. W Polsce jest już ponad 5 tysięcy charakterystycznych zielonych automatów, czyli o 1,5 tys. (+43,8%) więcej niż rok temu i o 490 (+10,8%) więcej niż w zeszłym kwartale. W tym roku firma planuje uruchomić 2,5 tys. kolejnych zielonych automatów. Jeśli plan się powiedzie, Allegro wyprzedzi Orlen, wchodząc do pierwszej trójki dostawców automatów do przesyłek w Polsce.

Na ilu mieszkańców Polski przypada jeden automat paczkowy?

Według danych GUS pod koniec 2024 roku liczba ludzi w Polsce wynosiła 37 mln 490 tys. Ile zatem osób może średnio obsłużyć jeden automat? Biorąc pod uwagę, że w Polsce działa 53,7 tys. automatów paczkowych, to jeden automat przypada na 698 osób. Dla porównania - jeden kościół w Polsce przypada na 3620, a Żabka - na 3387 mieszkańców kraju.

To wyjątkowo gęste usianie paczkomatami razi poczucie estetyki niektórych osób. Automaty bywają umieszczane w przeróżnych miejscach, czasami zagradzając drogę, a ich wygląd jest czysto funkcjonalny i bywa, że nie wpasowuje się w krajobraz. Wyróżniają się chyba tylko zielone automaty Allegro.

Polacy pokochali paczkomaty. Mimo że paczkomatoza bywa krytykowana podobnie jak reklamoza, betonoza i pasteloza, to według danych z 2023 roku nasz kraj znajduje się na 3. miejscu w Europie, jeśli chodzi o ilość automatów paczkowych przypadających na mieszkańca. Liderami tego rankingu są Finlandia oraz Dania.

Jowita Michalska: AI zamiast przyjaciela. Duży światowy biznes INTERIA.PL