Czy leki takie jak Ozempic staną się przeszłością? Naukowcy być może odkryli sposób na naturalną regulację poziomu cukru we krwi i zmniejszenie apetytu na słodycze w sposób podobny do stosowania leków. Kluczem do odblokowania tego naturalnego procesu u myszy i ludzi okazała się mikroflora jelitowa i jej metabolity, czyli związki wytwarzane przez nią w trakcie trawienia.

Naturalna regulacja poziomu cukru we krwi

Badacze pod kierownictwem zespołu z Uniwersytetu Jiangnan w Chinach wykazali, że przez zwiększanie liczebności jednego mikroorganizmu jelitowego o nazwie Bacteroides vulgatus u myszy chorych na cukrzycę, można kierować wydzielaniem peptydu glukagonopodobnego-1 (GLP-1). Jest to hormon naturalnie wytwarzany przez organizm, który pomaga regulować poziom cukru we krwi i wywołuje uczucie sytości po jedzeniu. Jego uwalnianie jest stymulowane przez niektóre pokarmy i mikroorganizmy jelitowe, a leki takie jak semaglutyd (składnik Ozempic) naśladują mechanizm jego działania.

Chociaż GLP-1 jest naturalnie produkowany w organizmie, chorzy na cukrzycę typu 2 zwykle mają zaburzenia jego funkcji, co prowadzi do problemów z kontrolą poziomu cukru we krwi. Ozempic i inne podobne leki zostały opracowane w celu imitacji tego hormonu. Naśladują one naturalne procesy zachodzące w organizmie i wykazują się wysoką skutecznością. Mimo to naukowcy chcą sprawić, aby organizm sam produkował więcej tego hormonu, a mikroflora jelitowa może w tym pomóc.

- Coraz więcej badań ujawnia, że nasze zachcianki na składniki diety wynikają z sygnałów wysyłanych z jelit, kluczowego narządu przekazującego preferencje żywieniowe - wyjaśniają autorzy. - Nie jest jednak obecnie jasne, które geny, flora jelitowa i metabolity w mikrośrodowisku jelit odpowiadają za regulację preferencji cukru.

Skąd się bierze apetyt na cukier?

Nowe obserwacje sugerują, że mikroorganizmy jelitowe, m.in. Bacteroides vulgatus i ich metabolity, mogą wpływać na apetyt człowieka na słodycze. Kiedy myszy nie były w stanie produkować białka jelitowego o nazwie Ffar4, kolonie jelitowe B. vulgatus kurczyły się, co zmniejszało uwalnianie hormonu o nazwie FGF21, który jest powiązany z apetytem na cukier.

Niektóre badania przeprowadzone na ludziach wykazały, że osoby, które posiadały warianty genetyczne hormonu FGF21 miały o około 20 proc. większe prawdopodobieństwo, że będą najczęstszymi konsumentami słodyczy.

Przeanalizowano krew 84 osób, w tym 60 z cukrzycą typu 2 i 24 zdrowych. Odkryto, że mutacje Ffar4, które zmniejszają produkcję FGF21, są powiązane ze zwiększoną chęcią na spożywanie cukru - jest to istotny czynnik przyczyniający się do rozwoju cukrzycy. A mikrobiom jelitowy się do tego przyczynia. Podanie myszom metabolitu B. vulgatus spowodowało zwiększenie wydzielania GLP-1, co z kolei wywołało produkcję FGF21.

Łącznie oznaczało to lepszą kontrolę poziomu cukru we krwi i mniejsze pragnienie spożywania cukru u myszy. Naukowcy twierdzą, że to badanie "stanowi strategię zapobiegania cukrzycy" i potrzeba dalszych obserwacji tego tematu.

