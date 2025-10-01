Sygnał, który w maju 2019 roku zarejestrowały detektory LIGO i Virgo, nie był typowy dla dwóch czarnych dziur, krążących wokół siebie przed zderzeniem. GW190521, bo tak go nazwano, brzmiał jak kosmiczny trzask i trwał jedną dziesiątą sekundy. Od razu przyciągnął uwagę naukowców.

Połączenie dwóch czarnych dziur

Badacze z projektu LIGO-Viego ustalili, że sygnał powstał w wyniku połączenia się dwóch ogromnych czarnych dziur - jednej o masie około 85 razy większej od masy Słońca i drugiej o masie około 66 razy większej. Kiedy się połączyły, stworzyły nową czarną dziurę o masie 142 mas Słońca, co czyni to jednym z niewielu odkryć czarnej dziury o masie pośredniej. Zgodnie z prawami astrofizyki gwiazdy wystarczająco duże, aby utworzyć czarne dziury o takiej masie, nie powinny istnieć.

Zdarzenie GW190521 zaobserwowane przez detektory LIGO Hanford (po lewej), LIGO Livingston (w środku) i Virgo (po prawej).

Teoria o tunelu czasoprzestrzennym i alternatywnych wszechświatach

Nie wszyscy uważają jednak, że to było po prostu potężne zderzenie czarnych dziur - grupa chińskich fizyków zaproponowała rewolucyjny pomysł: może sygnał ten był odbiciem zderzenia czarnych dziur w innym wszechświecie? Ich koncepcja koncentruje się na fizyce tuneli czasoprzestrzennych. Uważa się, że łączą one odległe części kosmosu, a nawet różne wszechświaty. Nigdy ich nie zaobserwowano, jednak od dziesięcioleci fascynują naukowców i pisarzy science fiction.

Nowe badania wskazują, że GW190521 mogło być "echem tunelu czasoprzestrzennego" - dwie czarne dziury zderzyły się w innym wszechświecie, a powstałe w wyniku tego fale drgań czasoprzestrzeni przelały się do naszego. LIGO i Virgo nie wykryły kompletnego sygnału, ale jeden wczesny impuls echa. Jeśli ta koncepcja okazałaby się prawdziwa, konsekwencje byłyby zdumiewające. Tunele czasoprzestrzenne są nierozerwalnie związane z teorią grawitacji kwantowej. Odkrycie jednego z nich zmieniłoby sposób, w jaki naukowcy myślą o przestrzeni, czasie oraz możliwości istnienia innych wszechświatów.

Mimo wszystko teoria o zderzeniu dwóch czarnych dziur jest bardziej rzeczywista

Na razie połączenie się czarnych dziur jest bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem GW190521, chociaż teoria tuneli czasoprzestrzennych nie znika. Niezależnie czym było to zjawisko, ukazało ono, jak wiele pozostało do odkrycia we wszechświecie. Astronomia fal grawitacyjnych jest nową dzieciną nauki, a zagadki takie jak ta będą się mnożyć wraz z jej rozwojem.

