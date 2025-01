Opracowano metodę badania pochodzenia czarnych dziur

Większość czarnych dziur powstaje w wyniku zapadnięcia się masywnych gwiazd, które wyczerpały swoje paliwo. Istnieje jednak szczególny zakres mas, w którym czarne dziury nie mogą formować się bezpośrednio z gwiazd – jest to tak zwany zakres mas niestabilności kreacji par. W tym przypadku czarne dziury powstają w wyniku hierarchicznych połączeń mniejszych obiektów, tworząc swego rodzaju „drzewo genealogiczne”.

Proces tworzenia się coraz większych czarnych dziur nie jest prosty. Po każdej kolizji powstają nowe czarne dziury, które często od początku swojego istnienia dysponują pewną prędkością odrzutu. Może ona osiągać tysiące kilometrów na sekundę, co w wielu przypadkach wystarcza, by wyrzucić je ze swoich macierzystych galaktyk. Na przykład w gromadach kulistych prędkość ucieczki wynosi zwykle jedynie około 50 km/s, co oznacza, że większość takich czarnych dziur może opuścić swoje otoczenie.