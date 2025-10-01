Odkryli zagadkowe znaki sprzed 12 tys. lat. Archeolodzy podali szczegóły

Międzynarodowy zespół archeologów zidentyfikował ponad 170 monumentalnych rytów naskalnych w trzech dotychczas niezbadanych lokalizacjach. Niektóre ryty są większe od człowieka. Odkrycia datowano na ok. 12 tys. lat - okres przejścia między plejstocenem a holocenem. Tajemnicze linie miały według badaczy bardzo ważne znaczenie.

Wysoko na skałach odkryto nieznane dotąd ryty, które powstały nawet 12 tys. lat temu. To cenny ślad po dawnych społecznościach.Guagnin, M., Shipton, C., Al-Jibreen, F. i in., Nat Commun 16 , 8249 (2025). doi.org/10.1038/s41467-025-63417-y, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/materiał zewnętrzny

Nie tylko linie z Nazca, malowidła w Lascaux i ryty w Côa. Nowe ślady

Na przestrzeni dziejów ludzie pozostawiali po sobie niezwykłe ślady, które do dziś budzą podziw i ciekawość. Do najbardziej znanych należą monumentalne geoglify, takie jak słynne rysunki z Nazca w Peru, tajemniczy Gigant z Atacamy w Chile czy wyryty w kredowym wzgórzu Uffington White Horse w Anglii.

Równie imponujące są malowidła naskalne, jak te z jaskiń Lascaux we Francji i Altamiry w Hiszpanii, czy jedno z największych w Europie skupisk zabytków prehistorycznych z ogromnymi rytami naskalnymi, Park Archeologiczny Doliny Côa w Portugalii.

Część z tych odkryć doczekała się już naukowych wyjaśnień, inne wciąż skrywają w sobie wiele zagadek. Teraz do tego niezwykłego zbioru dołącza kolejne odkrycie - zespół badaczy zidentyfikował ponad 60 paneli sztuki naskalnej zawierających łącznie 176 rycin w trzech dotychczas niezbadanych obszarach.

Myśleliśmy, że nic tam nie ma. Przełomowe odkrycie archeologiczne

Przełomowe odkrycie archeologiczne dokonane przez międzynarodowy zespół badaczy w ramach projektu Green Arabia, ujawnił niemal 200 górskich rytów naskalnych w Dżabal Arnaan, Dżabal Mleiha i Dżabal Misima. Miejsca te, położone wzdłuż południowego skraju pustyni Nefud w północnej Arabii Saudyjskiej, nie były wcześniej badane. Ryty przedstawiają głównie zwierzęta takie jak: wielbłądy, koziorożce, gazele, tury i konie. Aż 130 z nich to realistyczne figury w skali 1:1, z czego wiele z nich jest też większych od człowieka - osiągające nawet 3 metry długości i ponad 2 metry wysokości.

- W północnej Arabii nie ma datowanych stanowisk archeologicznych między ostatnim maksimum glacjalnym a 10 000 lat temu, co oznacza potencjalne opuszczenie populacji przed nadejściem holoceńskiego okresu wilgotnego - wskazują badacze, zaznaczając, że odkrycie rytów zmienia tę tezę. - [...] Poszczególne przedstawienia często mierzą do 2,5-3,0 m długości i 1,8-2,2 m wysokości. Ponadto odkryliśmy 2 odciski stóp wielbłądów, 15 mniejszych naturalistycznych przedstawień wielbłądów, 19 postaci ludzkich, 4 ludzkie twarze lub maski i 6 niezidentyfikowanych, częściowych rycin - wskazują naukowcy.

Ryty znajdują się w górach, na wysokości ponad 30 metrów. Według badaczy rysunki należy datować na między 12 800 a 11 400 lat temu, czyli właśnie z przejścia między plejstocenem a holocenem. W tym czasie, po ekstremalnie suchym okresie, w regionie zaczęły pojawiać się sezonowe zbiorniki wodne, co umożliwiło ekspansję ludzkich społeczności w głąb pustyni. Tu pojawia się rozwiązanie zagadki: po co tworzono tę sztukę w takich miejscach?

Nieznane dotąd ryty naskalne zmieniają wiedzę o życiu w tej części świata

Według badaczy te monumentalne ryty z pustynnych obszarów Arabii Saudyjskiej nie były jedynie formą sztuki, lecz miały znaczenie praktyczne i symboliczne. Naukowcy wskazują, że w związku z przemianami, jakie zachodziły na Ziemi, ryty mogły być drogowskazami - służyły jako oznaczenia dostępu do wody, szlaków migracyjnych, a także mogły wyrażać prawa terytorialne, czy nawet pamięć międzypokoleniową. Ich lokalizacja na wysokich, trudno dostępnych klifach świadczy o ogromnym wysiłku i znaczeniu, jakie przypisywano tym przedstawieniom.

- W okresie przejścia plejstocenu do holocenu populacje ludzkie eksploatowały sieć sezonowych zbiorników wodnych - oznaczając lokalizacje i drogi dostępu monumentalnymi rycinami naskalnymi przedstawiającymi wielbłądy, koziorożce, koniowate, gazele i tury. Społeczności te wytwarzały charakterystyczne narzędzia kamienne, wykazujące trwałe powiązania z populacjami Lewantu - wyjaśniają badacze.

Styl i skala arabskich rytów naskalnych są jednak przy tym unikalne i odzwierciedlają odrębną tożsamość kulturową, dostosowaną do życia w surowych warunkach pustynnych. Badanie rytów odkrytych w Dżabal Arnaan, Dżabal Mleiha i Dżabal Misima wypełnia lukę w wiedzy o północnej Arabii w okresie przejścia. Pokazuje, że ludzie nie tylko przetrwali w ekstremalnym środowisku, ale także rozwijali złożone formy ekspresji kulturowej i społecznej.

Wyniki badań opublikowane zostały na łamach "Nature Communications".

