W skałach z pustynnych obszarów znaleziono małe tunele o średnicy około pół milimetra i długości do trzech centymetrów, które biegną równolegle od góry do dołu. Badania wykazały obecność materiału biologicznego w tych tunelach, co sugeruje, że mikroorganizmy perforowały skały w poszukiwaniu składników odżywczych. Jest to odkrycie tym bardziej niezwykłe, że nie wiadomo, czy te mikroorganizmy są formą życia, która wyginęła, czy też nadal istnieją gdzieś na Ziemi.