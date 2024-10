Budzą zachwyt i zdumienie, a przy tym są bardzo tajemnicze - tak można określić niezwykłych rozmiarów geody ametystowe, które znaleziono w Urugwaju.

Nowe badania geologiczne rzucają światło na zagadkę powstawania urugwajskich geod ametystowych, które do tej pory stanowiło wielką niewiadomą.

Niezwykłe naturalne formacje budzą podziw i zdumienie

Ametyst to odmiana kwarcu, a geody to puste przestrzenie skalne "przyozdobione" w środku minerałami, np. kryształami kwarcu, w tym właśnie ametystem. Urugwaj znany jest z odnajdywania tam wspaniałych gigantycznych geod ametystowych o niezwykłe intensywnej fioletowej barwie.

Urugwajskie złoża zostały uznane za jedno ze 100 najważniejszych miejsc dziedzictwa geologicznego na świecie, co podkreśla ich wartość naukową i przyrodniczą. Choć od lat formacje tego typu zachwycają naukowców, pasjonatów i miłośników piękna natury, to nie do końca wiadomo było, jak powstały.