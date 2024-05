Dr Niels de Winter związany z Wydziałem Nauk o Ziemi na belgijskim Uniwersytecie Vrije podjął się wraz z grupą badawczą AMGC i naukowcami z Królewskiego Instytutu Nauk Przyrodniczych w Belgii dokładnego zbadania muszli należących do mięczaków żyjących w pliocenie, które znaleziono niedawno podczas prac budowlanych.

Wiek odsłoniętych skorup oszacowano na ok. 3 miliony lat, a ich kolejne warstwy oraz skład chemiczny dały badaczom odpowiedź na wiele ważnych pytań dotyczących zmian, jakie zachodziły na Ziemi - i jakie mogą czekać nas w Europie w niedalekiej przyszłości.

Reklama

Odkrycia naukowe dotyczące zmian na Ziemi

Skamieniałości w postaci muszli pochodzących od mięczaków takich jak ostrygi, sercówki i przegrzebki, znaleziono podczas prac budowlanych związanych z inwestycją w śluzę Kieldrecht w Antwerpii. Przypadkowe odkrycia okazało się nieść ze sobą wiele istotnych informacji o warunkach panujących na Ziemi ok. 3 milionów lat temu.

Badaczom udało się przede wszystkim ustalić, w jakich warunkach wzrastały muszle i jak to, co się w ich warstwach zachowało, ma się do dzisiejszych oraz przyszłych zmian sytuacji klimatycznej w Europie. Wszystko dzięki temu, że muszle, które rosły warstwa po warstwie, podobnie jak słoje drzew czy paznokcie, przechowały w kolejnych fragmentach szczegółowe informacje o ówczesnym otoczeniu.

Zdjęcie Kolejne warstwy skamielin zawierały informacje o warunkach, w jakich muszle rosły. / phys.org, Doris Smudde / materiał zewnętrzny

Druga epoka neogenu, pliocen, daje naukowcom informacje o przyszłości Europy

Muszle częściowo zatopiono w żywicy epoksydowej, a następnie przygotowano wypolerowane grube sekcje, aby odsłonić przekrój poprzeczny przez oś maksymalnego wzrostu skorupy. Do tego dzięki analizie chemicznej i wykorzystaniu metody badań izotopów zbrylonych naukowcy bardzo szczegółowo ustalili skład skorup mięczaków sprzed wieków. Zmierzyli zakres występowania poszczególnych izotopów, które dały obraz warunków, w jakich wzrastały muszle.

Pomiary muszli z drugiej epoki neogenu można było wykorzystać do rekonstrukcji temperatury, w jakiej formowały się skorupy. Na tej podstawie badacze byli w stanie określić, że w pliocenie lata ocieplały się znacznie szybciej niż zimy. Ponadto ze względu na fakt, że w pliocenie ogólny klimat zbliżony był do dzisiejszego, pozwoliło to naukowcom odpowiedzieć na pytania dotyczące przyszłych zmian na Ziemi - a dokładnie w Europie.