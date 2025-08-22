Niesamowite odkrycie w Tajlandii. Potencjalnie wartościowe stanowisko archeologiczne

Podczas patrolowania rezerwatu przyrody Phu Khat Wildlife Sanctuary w prowincji Phitsanulok w Tajlandii strażnicy leśni natrafili na nieznaną dotychczas formację - tajemniczą jaskinię, która po wstępnych oględzinach została uznana za "potencjalnie wartościowe stanowisko archeologiczne". Ze względu na znaleziska na skałach, podejrzewa się, że jaskinia mogła pełnić rolę pomnika dla jakiegoś bóstwa. Badania archeologiczne mogą ujawnić tam ślady dawnych mieszkańców dżungli. Jaskinię nazwano Ta Kueng.

- To odkrycie to dobra wiadomość dla tajskiej archeologii i otwiera drzwi do nowego wymiaru badań - poinformował Departament Parków Narodowych, Dzikiej Przyrody i Ochrony Roślin w poście na Facebooku.

Tajemnicza jaskinia w regionie pełnym zabytków. Naukowcy badają odkrycie

W miarę jak naukowcy przygotowują się do zbadania skał i zejścia w głąb jaskini, narastają spekulacje na temat tego, jakie sekrety skrywa to miejsce. Cały region Phitsanulok jest bowiem bardzo ciekawy, odnaleziono tu wiele zabytków. Pierwsze ślady osadnictwa zidentyfikowane na tym terenie sięgają epoki kamienia łupanego (paleolit). Zakamarki dżungli mogą więc skrywać ślady nawet po zaginionych kulturach żyjących niegdyś na tym obszarze.

- To nowe, nigdy niezgłoszone źródło geologiczne i archeologiczne ma ogromne znaczenie, ponieważ może być źródłem informacji historycznych i przyrodniczych, które mogłyby dostarczyć wgląd w przeszłość tego obszaru - podaje Departament Parków Narodowych, Dzikiej Przyrody i Ochrony Roślin.

Zagadkowe ryty naskalne. Co kryje niezwykła jaskinia w Tajlandii?

Skąd podejrzenia, że akurat ta jaskinia ma wartość historyczną? Według doniesień, na ścianach formacji zidentyfikowano linie i motyw trzech palców, podaje "Bangkok Post". Zdaniem ekspertów region mógł być zamieszkany co najmniej 2000 lat temu. Ryty z Ta Kueng mogą być nawet powiązane z wcześniejszymi odkryciami znaków na klifie Pratu Mueang i innych skałach od Phitsanoluk po Chiang Mai. Szczegóły na temat nowego znaleziska mają zostać podane po przeprowadzeniu dokładnych badań archeologicznych i wizycie konserwatorów.

- To odkrycie podkreśla znaczenie ciągłych patroli leśnych, które nie tylko pomagają w ochronie dzikiej przyrody i ekosystemów, ale także mogą prowadzić do cennych odkryć naukowych - zaznacza Departament Parków Narodowych, Dzikiej Przyrody i Ochrony Roślin.

Niczym skamieniała skóra węża. Wyjątkowe formacje rozbudzają wyobraźnię

Pod wpisem serwisu "Bangkok Post" w mediach społecznościowych pojawiły się setki komentarzy. Wśród nich są te pełne nadziei na więcej odkryć, jak i te wykazujące sporo sceptycyzmu - a także takie, które dopatrują się w znalezisku jeszcze większej tajemnicy. Niektórym specyficzny wygląd skał przypomina bowiem skamieniałego gada: "Wygląda jak gigantyczny skamieniały wąż", "Te skały był kiedyś żywe", "Wąż zamienił się w skałę, wygląda tak pięknie", sugerują.

To podobne skojarzenia, jak przy słynnej formacji skalnej Naga Cave, która również znajduje się w Tajlandii - w Phu Langka Forest Park. Naga Cave to "piaskowiec, skała, która powstała w późnej kredzie". Eksperci wyjaśnili, że: "Pęknięcia powierzchni skały są spowodowane szybkimi zmianami temperatury w dzień i w nocy, powodując, że skała naprzemiennie rozszerza się i kurczy, aż pęka, tworząc kanciaste wzory. Późniejsze wietrzenie i erozja nadają im warstwowy wygląd". Szczegóły na temat jaskini Ta Kueng dopiero zostaną ustalone na podstawie planowanych badań, ale prawdopodobnie ma ona cechy wspólne z Naga Cave - znajduje się bowiem w obrębie piaskowcowego wzniesienia, podano.

