Pojawiały się zatem nowe lądy - niektóre z nich stały się domem dla roślin, zwierząt i ludzi. Choć wiele z tych terenów zostało później na powrót zalanych wodą, dzięki badaniom archeologicznym i geologicznym dziś coraz lepiej poznajemy te zatopione krainy oraz historie ich dawnych mieszkańców. Teraz do takiego wyjątkowego odkrycia doszło w jaskini w Afryce Południowej. Rzuca to nowe światło na dzieje ludzi, którzy żyli tam w epoce lodowcowej.

We wspomnianym okresie w południowej Afryce cofnięcie się linii brzegowej odsłoniło rozległy obszar znany jako Równina Paleo-Agulhas. Miał około 36 000 km². Teren ten przypominał dzisiejszą Serengeti i mógł żywić liczne stada zwierząt oraz ludzi, którzy na nie polowali. Choć ze względu na fakt, że późniejsze zmiany na Ziemi obszar ten w dużej mierze znów pochłonęła woda, to pozostały po nim ślady. Najnowsze dane pozyskane z odkrytej na afrykańskim wybrzeżu jaskini pozwoliły teraz dowiedzieć się nieco więcej o dawnych mieszkańcach tych terenów - odkrycia obejmują szereg narzędzi.

Informacje pochodzą ze stanowiska archeologicznego nazwanego Knysna Eastern Heads Cave 1, które w czasach Równiny Paleo-Agulhas leżało nie na wybrzeżu, a ok. 80 km od linii brzegowej. Według ekspertów odkryte tam narzędzia i inne ślady dowodzą, że z jaskini korzystano co najmniej przez 48 tys. lat, a dla mieszkańców był to raczej tymczasowy obóz, a nie stała siedziba. Analiza narzędzi znalezionych w jaskini wskazuje m.in. na używanie ich do polowań. Kwerenda podkreśla jednak przede wszystkim spójny system wytwarzania tych elementów, który dominował w Afryce Południowej, na obszarze wspomnianej krainy, mniej więcej 26 tys. lat temu.