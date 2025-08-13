Otwarcie z pompą i rekonstrukcja bitwy. Nowe Muzeum Bitwy Warszawskiej

W sobotę 16 sierpnia 2025 roku, dzień po obchodzonym 15 sierpnia Święcie Wojska Polskiego i w 105. rocznicę zwycięstwa znanego jako "Cud nad Wisłą", w Ossowie pod Warszawą zostanie otwarte długo wyczekiwane Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12:00 piknikiem historyczno-wojskowym, o 13:00 nastąpi oficjalne otwarcie, a o 16:00 widowiskowa rekonstrukcja bitwy w wykonaniu Fundacji Grom. Siła i Honor.

W programie znajdą się także koncert, stoiska rekonstruktorów oraz pokazy współczesnego sprzętu wojskowego. W sobotę muzeum będzie można zwiedzać od 17:00 do 20:00, zaś w niedzielę od 12:00 do 19:00. W oba dni bezpłatnie. Od poniedziałku obowiązywać będą bilety wstępu. Otwarcie ma mieć wyjątkową oprawę. Wystąpią artyści Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" oraz Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

Nowoczesna architektura w historycznym miejscu

Budynek muzeum powstał dokładnie na terenie, gdzie w sierpniu 1920 roku toczyły się walki o Warszawę. Zaprojektowany przez pracownię DiM'84 Czesława Bieleckiego, stoi na 17-metrowym wzniesieniu, a do jego wejścia prowadzi 500-metrowa Aleja Zwycięstwa. Granice terenu wyznaczają dwa 70-metrowe maszty, a u stóp wzgórza rozciąga się amfiteatr na 2760 miejsc, przeznaczony m.in. na rekonstrukcje bitew.

Muzeum ma 4800 mkw. powierzchni użytkowej, z czego 1000 mkw. zajmuje wystawa stała na dwóch kondygnacjach. W środku zobaczymy oryginalne artefakty z 1920 roku, takie jak broń, mundury, pamiątki po uczestnikach bitwy oraz jedyny zachowany bolszewicki sztandar zdobyty przez Polaków. Multimedialne stanowiska, instalacje immersyjne, sale kinowe i edukacyjne mają przybliżać realia wojny polsko-bolszewickiej. Budowa, zapowiedziana w 2018 roku, wielokrotnie się opóźniała. Przeszkodziły jej m.in. pożar w 2022 i podtopienia w 2024 roku. Koszt inwestycji sięgnął prawie 300 mln zł.

Cud nad Wisłą. Starcie, które odmieniło Europę

Bitwa Warszawska, stoczona w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej, była jednym z kluczowych momentów XX wieku. Wojska polskie, dowodzone przez Józefa Piłsudskiego, odparły ofensywę Armii Czerwonej, ratując niepodległość kraju i powstrzymując ekspansję rewolucji bolszewickiej na Zachód.

Walki pod Ossowem należały do najbardziej krwawych i dramatycznych w całej batalii. Zwycięstwo, które przeszło do historii jako "Cud nad Wisłą", stało się symbolem odwagi i determinacji polskich żołnierzy. Teraz, w miejscu tamtych wydarzeń, nowo otwarte muzeum ma przypominać o znaczeniu tej bitwy i uczyć kolejnych pokoleń, dlaczego sierpień 1920 roku zapisał się w historii nie tylko Polski, ale i całej Europy.

