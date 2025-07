W trakcie prac szczególną troską objęto prochy ofiar obozu , przechowywane w centralnej misie Mauzoleum. To właśnie z ziemi Majdanka, z popiołów odnalezionych po likwidacji obozu w 1944 roku, powstało wnętrze tego pomnika-urny. Choć skala zbrodni wymyka się liczbom, to fizyczna obecność szczątków ofiar nadaje temu miejscu wymiar niemal sakralny, którego nie sposób opisać słowami, a można doświadczyć dopiero podczas pobytu w tym miejscu.

"Jego główna brutalistyczna bryła nawiązuje do Bramy z «Boskiej komedii» Dantego Alighieri, oddzielającej świat żywych od świata umarłych. To od niej zaczyna się wędrówka po przerażającej przestrzeni, która kieruje się do samego centrum piekła. Od Pomnika-Bramy biegnie Droga Hołdu i Pamięci, która usytuowana jest wzdłuż pól więźniarskich. Na jej końcu znajduje się Mauzoleum w kształcie prasłowiańskiej urny. Na fryzie kopuły widnieje napis «Los nasz dla was przestrogą», będący cytatem z wiersza Franciszka Fenikowskiego pt. «Requiem»" - przypomina Państwowe Muzeum na Majdanku.