Idlib to dziś region o strategicznym znaczeniu, położony między Aleppo a Damaszkiem, który jeszcze kilka lat temu był bastionem opozycji i miejscem zaciekłych walk. W 2020 roku został odbity przez siły rządowe, a większa część infrastruktury - domy, targowiska i zabytki - legła w gruzach. Obecnie miasto powoli wraca do życia, a podczas prac budowlanych odkrywa nawet swoje starożytne sekretny.

Archeolodzy poinformowali, że zidentyfikowali podziemną komorę z dwiema salami grobowymi, każda licząca sześć kamiennych sarkofagów - na jednej z kolumn wyryto symbol krzyża, co od razu zwróciło ich uwagę. Jak wyjaśnia Hassan al-Ismail, dyrektor ds. zabytków w Idlibie, na podstawie obecności krzyża oraz znalezionych fragmentów ceramiki i szkła można stwierdzić, że mamy do czynienia z pochówkiem z czasów bizantyjskich.

Kiedyś przyjeżdżało tu wielu zagranicznych turystów, żeby zobaczyć ruiny. Musimy zadbać o te zabytki, odrestaurować je i przywrócić do dawnej świetności. To pomoże w odbudowie turystyki i gospodarki

Miejscowości zostały założone ok. I wieku i opuszczone z niewiadomych przyczyn w okresie od VIII do X wieku. Do dziś bardzo dobrze zachowały się pozostałości zabudowań mieszkalnych i użyteczności publicznej, np. świątyń, kościołów czy term. Główne "Martwe Miasta" to Qal'at Sim'an z pozostałościami słupa Szymona Słupnika, Serdżilla z bardzo dobrze zachowaną architekturą osady z V-VI wieku i Al-Bara z dwoma grobowcami-piramidami z VI wieku.