Po latach kradzieży, zniszczeń, przechodzenia z rąk do rąk i dalszych zaniedbań wspaniały budynek z XIX w. w końcu powoli odzyskuje swój blask i zapowiada się na powrót perły regionu. Właśnie ogłoszono kolejne postępy w pracach, które miały miejsce w najbardziej reprezentacyjnej sali pałacu. Tym samym dzięki staraniom obecnego właściciela obiekt można już nawet częściowo zwiedzać. Dlaczego jest tak ciekawy i wyjątkowy? To klejnot architektury, z którym w dodatku wiąże się bajkowa wręcz historia.

Miano "pałacu śląskiego Kopciuszka" przylgnęło do obiektu ze względu na historię żony jednego z właścicieli. W 1859 roku pałac został nabyty przez Hansa Ulryka von Schaffgotscha i jego żonę, Joannę Schaffgotsch z domu Gryczik, herbu von Schomberg-Godulla. To właśnie losy Joanny przypominają bajkę o Kopciuszku - pochodziła bowiem z ubogiej rodziny spod Zabrza, a jako dziecko trafiła pod opiekę przemysłowca Karola Goduli, który po śmierci przekazał jej cały swój majątek. Dzięki temu Joanna wyszła za mąż za arystokratę i zamieszkała w pałacu, który stał się symbolem jej niezwykłej historii.

Przez lata pałac był jedną z najpiękniejszych rezydencji w regionie, otoczony malowniczym parkiem i stawami. Kres położyły temu lata po II wojnie światowej - najpierw likwidacja mienia podworskiego, później podpalenie, kradzież i dewastacja. Obiekt przechodził z rąk do rąk, aż w końcu zajął się nim obecny właściciel, Joachim Wiesiollek, opolski przedsiębiorca ze Strzelec Opolskich. Teraz ogłoszono kolejne postępy w pracach - " najbardziej reprezentacyjna sala w pałacu w Kopicach odzyskała po prawie 70 latach strop/podłogę ", podano na profilu "Pałac w Kopicach". Trwają też prace projektowe w celu opracowania pokrycia dachowego.

- Ściany obwieszone były trofeami myśliwskich polowań hrabiego, jak również wieloma dużych rozmiarów obrazami, gdzie podłogi wyłożone były grubymi dywanami, na których stało pozostałe umeblowanie, nie nadawała się na tańce i hulańce. Ta sala była reprezentacyjnym miejscem "męskich spotkań", gdzie hrabia Schaffgotsch przyjmował swoich gości, gdzie prowadził z nimi rozmowy - czytamy we wpisie.

- To cudowne uczucie, kiedy bezpiecznie można przemierzać przestrzeń największej pałacowej sali - pisze właściciel na profilu "Pałac Kopice".

Nowa żelbetowa konstrukcja połączyła poziomy dawnej sali rycerskiej i kuchni znajdującej się poniżej, wzmacniając całą bryłę budowli i umożliwiając kontynuację prac remontowych. Równocześnie trwają starania nad odtworzeniem kolejnych stropów i posadzek, a ich przebieg można śledzić w mediach społecznościowych pałacu. Ciekawostką jest dach wspomnianego komnaty - " ponieważ ściany sali rycerskiej nie miały okien, posiadała dawniej w dużej części obustronnie przeszklony dach , dający temu pomieszczeniu przez cały dzień odpowiednią ilość światła", przypomina "Pałac w Kopicach". Nie wiadomo na ten moment, czy zostanie on odtworzony w ten sposób, właściciele pałacu zapewniają jednak, że trwają prace nad opracowaniem odpowiedniego rozwiązania, co samo w sobie stanowi ogromne przedsięwzięcie.

Można także wybrać się na miejsce, by pod opieką przewodnika zwiedzić udostępnione części obiektu. Wcześniej trzeba zorientować się w datach oraz dostępności wejściówek na oprowadzanie. Na profilu pałacu ogłaszane są regularnie kolejne pule - z datami, godzinami i cenami biletów. Niedawno poinformowano o zwiedzaniu z przewodnikiem w dniach 10, 17, 24 sierpnia, każdego dnia są to cztery wejścia o 10, 11:30, 13 i 14:30. Ceny biletów to 30 zł za osobę, a rezerwacji należy dokonywać telefonicznie, zgodnie z wytycznymi na profilu "Pałac Kopice".