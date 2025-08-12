Sierpień to czas, kiedy na wielu uczelniach trwa gorączka rekrutacyjna. Kandydaci na rok akademicki 2025/2026 właśnie składają dokumenty i logują się do systemów IRK, a listy rankingowe dopiero powstają. Na ostateczne dane o tym, które kierunki studiów będą w tym roku najbardziej oblegane, trzeba poczekać do jesieni. Na szczęście możemy już spojrzeć wstecz na poprzednią rekrutację i sprawdzić, które kierunki cieszyły się największą popularnością w roku akademickim 2024/2025.

Psychologia na czele, informatyka ustępuje miejsca

Według danych z Ministerstwa Nauki, ubiegłorocznym liderem okazała się psychologia - ten kierunek przyciągnął aż 39,7 tys. zgłoszeń. To zmiana względem wcześniejszych lat, gdy pierwsze miejsce zajmowała informatyka (35,7 tys. zgłoszeń). Na trzecim miejscu znalazł się kierunek lekarski (28,7 tys., bez danych z uczelni medycznych podległych Ministrowi Zdrowia). Pierwszą piątkę zamknęły zarządzanie (26,6 tys.) i prawo (23,5 tys.).

Lista najpopularniejszych kierunków według liczby zgłoszeń kandydatów w 2024 r.:

Psychologia - 39,7 tys.

Informatyka - 35,7 tys.

Kierunek lekarski - 28,7 tys.

Zarządzanie - 26,6 tys.

Prawo - 23,5 tys.

Największy tłok na niszowych kierunkach

Ciekawostką ubiegłorocznej rekrutacji było to, że największe oblężenie (liczba chętnych na jedno miejsce) nie dotyczyło wcale kierunków z czołówki popularności. Rekordzistą zostało projektowanie i logistyka materiałów - aż 77,3 osoby na jedno miejsce. Kolejne miejsca w tym rankingu zajęły orientalistyka - japonistyka (21,9 os./miejsce) i Data Science in Economics (21,7 os./miejsce). Widać więc, że część kandydatów celuje w bardzo wyspecjalizowane ścieżki, często dostępne tylko na jednej czy dwóch uczelniach w kraju.

Rekordzistą zostało projektowanie i logistyka materiałów.

Aż 77,3 osoby na jedno miejsce.

Co z tego wynika?

Dane z rekrutacji 2024/2025 pokazują, że wśród kandydatów wciąż ogromnym zainteresowaniem cieszą się kierunki praktyczne, związane z medycyną, psychologią, IT i zarządzaniem. Jednocześnie niszowe, nowoczesne specjalizacje potrafią przyciągnąć wyjątkowo dużą liczbę chętnych na pojedyncze miejsca. Czy ten trend utrzyma się w 2025 roku? Dowiemy się po zakończeniu tegorocznej rekrutacji. Na razie pozostaje obserwować, czy psychologia obroni tytuł lidera, czy może wróci na szczyt informatyka.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

