Nie każdy kierunek studiów stworzy nam warunki do wspaniałej kariery i dużych zarobków. Z drugiej strony, nawet opłacalne kierunki nie muszą być naszą pasją, wobec czego, zamiast sukcesu może nas czekać katorga ze zdawaniem kolejnych egzaminów. Co w takim razie wybrać? Pomocny może okazać się ranking kierunków studiów przygotowany pod kątem tego, jakie średnie zarobki udaje się osiągać absolwentom z dyplomem.

Taki ranking został stworzony przez Business Insider na podstawie danych ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów (ELA). Korzysta on z konkretnych źródeł, czyli informacji przekazywanych przez ZUS. Dzięki temu wiadomo, na jakie zarobki zaraz po studiach mogą liczyć absolwenci poszczególnych kierunków. Kto wygrywa? Otóż nie jest to informatyka - ku zaskoczeniu niektórych.

Od lat mówi się, że na największe zarobki mogą liczyć te osoby, które ukończyły studia informatyczne. W rzeczy samej rynek nadal poszukuje różnego rodzaju specjalistów od IT, a widełki płacowe często są naprawdę wysokie - wygrywają z innymi zawodami, choćby tymi wymagającymi umiejętności miękkich czy wykształcenia humanistycznego. Według przygotowanego przez BI rankingu, to jednak nie informatyka wylądowała na pierwszej pozycji. Topowa dziesiątka prezentuje się następująco:

Executive MBA po angielsku (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - 24 133,06 zł Informatyka (Uniwersytet Wrocławski) - 15 912,52 zł Informatyka (Politechnika Gdańska) - 15 494,98 zł Informatyka stosowana (Politechnika Warszawska) - 14 719,60 zł Informatyka (Politechnika Warszawska) - 13 931,64 zł Data Science and Business Analytics (Uniwersytet Warszawski) - 13 792,56 zł Informatyka stosowana (Uniwersytet Jagielloński) - 13 697,51 zł Mikroelektronika w technice i medycynie (AGH Kraków) - 11 830,69 zł Informatyka (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie) - 13 600 zł Informatyka stosowana (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - 13 495,13 zł

Jak widać na pierwszym miejscu wylądowały studia magisterskie łączone z MBA w języku angielskim. I to z całkiem dużą przewagą, bo absolwenci tego kierunku (których jest relatywnie niewielu), mogą zaraz po studiach liczyć na zarobki rzędu ponad 24 tysięcy złotych - wobec niemal 16 tysięcy w przypadku informatyki z drugiego miejsca. To nie jest jednak tak, że świeżo upieczony absolwent od razu dostaje świetną ofertę pracy.

W tym przypadku mowa o osobach, które najczęściej są już zatrudnione i od lat rozwijają karierę w jakiejś firmie - studia MBA są w tym wypadku uzupełnieniem i pozwalają popchnąć karierę wyżej. Warto też zaznaczyć, że wszystkie pozycje w rankingu dotyczą studiów II stopnia, czyli magisterskich. A o ile informatyka nie znalazła się na pierwszym miejscu, to i tak zdominowała topową dziesiątkę. Wobec tego możemy śmiało twierdzić, że nadal jest na to popyt.



Co istotne, najbardziej opłacalne kierunku to również te... niestacjonarne, czyli płatne - wieczorowe i zaoczne. Wówczas studenci mogą podczas edukacji rozwijać się również zawodowo. Część z nich decyduje się na pracę na etacie (np. w branży), lub rozwija własne biznesy. Ma to ogromny wpływ na dalsze zatrudnienie i tym samym wysokość zarobków zaraz po ukończeniu studiów.

Na jakie zarobki może liczyć osoba zaraz po ukończeniu studiów, bez względu na kierunek? Średnio osoby z I stopniem, czyli licencjatem, w około rok od odebrania dyplomu zarabiają 4697 zł brutto. Na tysiąc złotych więcej mogą liczyć osoby z doświadczeniem zawodowym lub prowadzące własną działalność.

W najepszej sytuacji są osoby które ukończyły II stopnień i posiadają tytuł magistra. Wówczas średnie zarobki wynoszą mniej więcej 5786 zł - dla grupy z doświadczeniem i bez.

