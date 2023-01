Open AI wielokrotnie zadziwiało nas możliwościami swojej sztucznej inteligencji, ale wokół żadnej nie zrobiło się chyba tyle zamieszania, co wokół udostępnionego w listopadzie ChatGPT. Coś, co zaczęło swój żywot jako internetowa ciekawostka, bo za sprawą specjalnej strony internetowej każdy mógł "pogadać" sobie z tym chatbotem, szybko zwróciło na siebie uwagę za sprawą szczegółowej i precyzyjnej wiedzy z wielu dziedzin i zdobyło rzesze użytkowników (ChatGPT przekroczył liczbę miliona użytkowników w ciągu zaledwie 5 dni, kiedy Netflixowi, Facebookowi i Instagramowi zajęło to odpowiednio 41, 10 i 2,5 miesiąca).



Ile naprawdę potrafi ChatGPT? Dużo!

Wiele osób zaczęło się więc zastanawiać, jak "mądry" naprawdę jest ChatGPT, sprawdzając jego możliwości za pomocą testów stosowanych podczas przyjęć na studia. Jak się właśnie dowiadujemy, dość mądry, żeby dostać się na prestiżowe studia medyczne, biznesowe i prawnicze - co prawda nie osiąga w testach wybitnych ocen, ale jeśli byłby człowiekiem, mógłby spokojnie studiować na renomowanych uczelniach.



Zdaniem profesorów ChatGPT zdał m.in. egzaminy prawnicze na University of Minnesota i biznesowe Wharton School of Business Uniwersytetu Pensylwanii. Aby sprawdzić, jak dobrze mu poszło, profesorowie wykładający na tych uczelniach na ślepo ocenili wypełnione przez niego testy. W przypadku testu prawniczego AI odpowiedziało na 95 pytań wielokrotnego wyboru i 12 pytań opisowych, które zostały ocenione na pozytywną ocenę C+, czyli naszą tróję z plusem.