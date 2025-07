28 listopada 1966 roku amerykański samolot przelatywał nad Półwyspem Antarktycznym. Na pokładzie znajdował się fotograf (najprawdopodobniej z US Navy), który dokumentował lodowe pustkowia. Nieświadomie uchwycił coś, co dziś uznaje się za przełomowy moment: lotnicze zdjęcie Lodowca Szelfowego Wordie, który trzy dekady później niemal całkowicie zniknął.

Lodowiec ten został odkryty przez brytyjską ekspedycję na antarktyczną wyspę Ziemia Grahama w latach 1934-1937 i nazwany na cześć Sir Jamesa Wordiego, zlokalizowano go w najbardziej wysuniętej na północ części Antarktydy . Stopniowo szelf zmniejszał się i był blisko oderwania się od Półwyspu Antarktycznego. W kwietniu 2009 roku lodowiec zniknął, zostawiając "dziurę" w Antarktydzie. Dzięki odszukaniu starych zdjęć i wykorzystaniu nowych metod do ich analizy badacze mogli teraz porównać ówczesny wygląd lodowców z obecnym ich stanem i wysnuć ważne wnioski na temat ich topnienia.

- Zidentyfikowaliśmy kilka oznak zbliżającego się załamania szelfu lodowego, które, jak się spodziewamy, będą obserwowane w innych szelfach lodowych, ale co być może ważniejsze, zbiór danych dostarczył nam wielu punktów zaczepienia, które mogą ujawnić, jak daleko zaawansowany jest rozpad. To zupełnie nowe narzędzie, którego możemy użyć do przeprowadzania kontroli w czasie rzeczywistym w przypadku szelfów lodowych, które są zagrożone rozpadem lub już są w trakcie zapadania się - powiedział w komunikacie uczelni dr Mads Dømgaard z Wydziału Geonauk i Zarządzania Zasobami Naturalnymi, który jest głównym autorem badania.

Wzrost temperatury wody powoduje więc topnienie lodu pod pływającą szelfową pokrywą lodową. Nowe badania rzucają światło na to, jak wygląda początek takiego załamania i jak go wykryć.

To odkrycie koryguje nasze rozumienie mechanizmów wpływających na wzrost poziomu mórz i może pomóc w lepszym planowaniu adaptacji do zmiany klimatu. Choć taki proces rozpadu może przebiegać wolniej, niż wcześniej zakładano, to - jak ostrzegają badacze - jest o wiele trudniejszy do zatrzymania. Wyniki najnowszych badań opublikowano na łamach "Nature Communications".