Działanie ANITA polega na użyciu instrumentów umieszczonych na balonach NASA zawieszonych wysoko nad Antarktydą (ok. 40 km). Urządzenia te służą do "wykrywania fal radiowych z promieni kosmicznych uderzających w atmosferę", podaje w komunikacie Uniwersytet Stanu Pensylwania (Penn State). Podczas analizowania danych dostarczanych przez urządzenia, odnotowano jednak kilka nietypowych impulsów, pochodzących z kierunków poniżej horyzontu, które "przeczą obecnemu rozumieniu fizyki cząstek" , podaje Penn State.

Wissel powiedziała, że obecnie zespół badaczy nie ma wyjaśnienia, czym są te anomalie w Antarktyce. Mogą one jednak sugerować istnienie nowych typów cząstek lub interakcji, które wcześniej nie były znane nauce, ponieważ zdaniem badaczy odkrycia nie są reprezentatywne dla powszechnych we Wszechświecie, choć niezwykle trudnych do wykrycia neutrin.

Co ciekawe, analiza wykazała, że inne detektory nie zarejestrowały niczego, co mogłoby wyjaśnić to, co wykryła ANITA, co skłoniło badaczy do opisania sygnału jako anomalnego - w kontekście tego, że powodujące sygnał cząstki nie są neutrinami.