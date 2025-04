Zarówno Arktyka, jak i Antarktyda od lat przyciągają uwagę nie tylko naukowców, ale i pasjonatów, którzy dostrzegają szczególne cechy tych rejonów. Uwagę przykuwa choćby fakt, że to na tych obszarach znajdują się bieguny północny i południowy oraz to, że panują tam ekstremalne warunki.

Burze z piorunami są niezwykle sporadyczne w zimnym i suchym klimacie Arktyki. W dodatku w najnowszych badaniach naukowcy z Chin wskazują, że burza, która miała miejsce w 2019 r., była wyjątkowa. Nawałnica ta przeszła w odległości zaledwie 44 kilometrów od bieguna północnego, co jest rekordem - było to najbliższym kiedykolwiek zarejestrowanym przypadkiem zdarzenia piorunowego w tej okolicy. Burza ta wytworzyła się około 1,5 kilometra nad Arktyką, co również jest nietypowe, ponieważ większość burz zaczyna się bliżej powierzchni. "Ta burza nie przypominała niczego, co zwykle widzimy w Arktyce", wskazał Jianqiu Zheng, jeden z autorów badania.