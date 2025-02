Naukowcy odkryli wpływ orbity Ziemi na zlodowacenia. Obliczyli, kiedy będzie najbliższe

Historia Ziemi jest pełna zmian środowiska, które doprowadzało do ewolucji zwierząt przystosowujących się do panujących warunków (lub wymierających, jeśli zmiany były dla gatunku zbyt duże). Jednym z widocznych nawet obecnie skutków zmian klimatu były zlodowacenia. Widocznych, ponieważ efekty widzimy nawet na terenie kraju. To choćby schodkowy układ Odry pomiędzy Wrocławiem a Zieloną Górą, czy obecność wydm śródlądowych, głazów narzutowych. Jednym z najwidoczniejszych obecnie skutków jest charakterystyczne pagórkowate ukształtowania terenu Polski północnej (m.in. Kaszub) i istnienie licznych jezior. Są tak wyraźne, gdyż powstały po ostatniej epoce lodowcowej, czyli mniej więcej 10 tys. lat temu.

Nowe badania wykazały dokładną zależność pomiędzy minionymi epokami lodowcowymi a zmianami orbity planety. To pozwoliło opracować narzędzie do przewidywania przyszłych globalnych wahań temperatury naszego globu.

Deglacjacja – koniec epoki lodowcowej – wydaje się ściśle powiązana z relacją między precesją a odchyleniem osi Ziemi. Jenak to wyłącznie odchylenie osi Ziemi jest odpowiedzialne za nadejście epoki lodowcowej . To, jak twierdzą naukowcy, wyjaśnia tajemniczy dotąd 100 000-letni cykl. - Byłem naprawdę podekscytowany, gdy zobaczyłem związek między fazami orbitalnymi i kształtem krzywej klimatycznej w tych dobrze znanych przejściach – powiedział prof. Barker.

Publikacja: Stephen Barker et al., Distinct roles for precession, obliquity, and eccentricity in Pleistocene 100-kyr glacial cycles, Science 387, eadp3491 (2025). DOI:10.1126/science.adp3491