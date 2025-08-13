Ariane 6. Najpotężniejsza rakieta Europy ponownie wystrzelona w kosmos.

Ariane 6 to wielka rakieta, nad którą ArianeGroup pracowało przez lata. Projekt został zrealizowany w imieniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i jest to obecnie najpotężniejsza tego typu konstrukcja, którą dysponuje Stary Kontynent. W nocy z wtorku na środę odbył się jej trzeci lot.

Trzeci start rakiety Ariane 6

Był to dopiero trzeci lot ogromnej konstrukcji. Rakieta Ariane 6 została wystrzelona wraz z ładunkiem w nocy z 12 na 13 sierpnia z kosmodromu na Francuskiej Gujanie, który należy do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Start odbył się o godzinie 2:37 czasu w Polsce.

Start był udany. Rakieta oderwała się ze stanowiska i następnie wyniosła na orbitę okołoziemską ładunek w postaci Metop-SGA1. Jest to satelita pogodowy ważący ponad 4 tony, który będzie obsługiwany przez międzynarodową grupę EUMETSAT (Europejską Organizację Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych).

W ładowni umieszczono także satelitę Sentinel-5A z programu Copernicus. Po ponad godzinie od startu ładunek znalazł się na właściwej orbicie (na wysokości około 800 km nad Ziemią), gdzie został zwolniony. Misja zakończyła się sukcesem.

Satelita przeniesie globalne obserwacje pogody i klimatu z orbity polarnej na nowy poziom, zapewniając wysokiej rozdzielczości obserwacje temperatury, opadów, chmur, wiatru, lodu morskiego, aerozoli, zanieczyszczeń, wilgotności gleby, pyłu wulkanicznego i wielu innych parametrów

Najpotężniejsza rakieta orbitalna Europy

Ariane 6 to konstrukcja, która zastąpiła wysłużoną Ariane 5. Prace nad nową rakietą przeciągały się w czasie i doszło do wielu opóźnień. Jej pierwszy lot odbył się dopiero jesienią 2024 r. Początkowo ArianeGroup i Europejska Agencja Kosmiczna zakładały, że nastąpi to w kilka lat wcześniej, ale tak się nie stało.

Ariane 6 to wielka rakieta wysoka na ponad 60 m i mająca średnicę 5,4 m. Konstrukcja składa się z trzech głównych elementów i są to:

Główny stopień LLPM (ang. Lower Liquid Propulsion Module) mający odłączane dopalacze P120 (dwa lub cztery), z których każdy oferuje ciąg na poziomie 4,650 kN i silnik Vulcain 2.1, który stanowi zaktualizowaną wersję Vulcain 2 wykorzystanego w konstrukcji Ariane 5. Paliwo to ciekły wodór.

Górny stopień ULPM (ang. Upper Liquid Propulsion Module) napędzany silnikiem Vinci (o ciągu 180 kN i możliwości wielokrotnego odpalania) i pełniący rolę ładowni dla wynoszonych w kosmos ładunków. W tym stopniu mieści się około 31 ton paliwa.

Owiewka, która pełni rolę ochronną dla wynoszonych satelitów.

Warto dodać, że do transportu rakiety na Gujanę Francuską wykorzystywany jest nowoczesny statek Canopée. Za jego kadłub odpowiada Partner Stocznia z Polic, a wodowanie odbyło się w 2022 r. w stoczni w Szczecinie.

