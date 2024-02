Rakieta Ariane 6 gotowa do złożenia. Przywiózł ją polski statek

Canopée ma 121 m długości i jest projektem dwusilnikowego ro-ro napędzanego energią wiatru. W tym celu umieszczono cztery ogromne maszty o wysokości aż 37 m, na których zamontowano specjalne żagle. Statek rozwija prędkość do 16,5 węzła i dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu jest w stanie zaoszczędzić do 30 proc. paliwa. Transport elementów rakiety Ariane 6 do Gujany Francuskiej trwa tylko około 10 dni na każdy rejs, których do tej pory było kilka.



