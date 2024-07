Dziwne zjawisko na polskim niebie. To rakieta, a nie UFO

We wtorek wieczorem na niebie pojawiło się spektakularne zjawisko, które przypominało ducha. Pojawiły się domysły, że może to być UFO. W rzeczywistości efekty dostarczył górny stopień nowej rakiety Ariane 6, która odbyła pierwszy lot. W trakcie próby deorbitacji doszło do pewnych anomalii.

Zdjęcie UFO na niebie? Nie, to rakieta, która wywołała spektakularne zjawisko. / Nocne Niebo / materiał zewnętrzny