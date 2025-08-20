Google Pixel Watch 4 zaprezentowany. Znamy polskie ceny smartwatchy.

Google Pixel Watch 4 to nowy smartwatch, który debiutuje dziś w trakcie konferencji Made by Google, gdzie premierę mają również smartfony z serii Pixel 10 i nowe słuchawki bezprzewodowe Pixel Buds 2a. Zobaczmy, co ma do zaoferowania zegarek oraz ile trzeba za niego zapłacić.

Polskie ceny smartwatchy Google Pixel Watch 4

Ceny smartwatchy z serii Gogle Pixel Watch 4 zbliżone są do zegarków z zeszłego roku. W Polsce trzeba będzie zapłacić następujące kwoty.

Google Pixel Watch 4 41 mm - 1699 złotych

Google Pixel Watch 4 45 mm - 1949 złotych

Do wyboru są różne warianty kolorystyczne obudowy oraz paski. W ten sposób użytkownicy mogą stworzyć jak najlepiej odpowiadające im połączenie. Nowością jest wariant Satin Moostone z paskiem Moonstone (opcja 45 mm) czy Polished Silver z paskiem Iris dla wersji 41 mm.

Smartwatch Google Pixel Watch 4 w opcji Moonstone. Google materiały prasowe

Nowe smartwatche Google będzie można zamawiać od dziś. W sklepach zegarki pojawią się 9 października.

Smartwatche Google Pixel Watch 4 stworzone dla Gemini

Nowe zegarki z wyglądu przypominają wcześniejsze modele, ale w rzeczywistości otrzymały różne udoskonalenia. Google chwali się, że Pixel Watch 4 został stworzony z myślą o Gemini. W smartwatchach umieszczono nowy głośniczek oraz silniczek haptyczny, które zapewniają interakcje ze sztuczną inteligencją na lepszym poziomie. Asystenta można wywołać po uniesieniu nadgarstka.

Na uwagę zasługuje nowy asystent zdrowia oparty na sztucznej inteligencji Gemini. W ten sposób użytkownicy dostaną spersonalizowane porady i wskazówki, które będą bazować na zbieranych danych zdrowotnych oraz aktywności. Urządzenie zachowało dotychczasowy wypukły design, ale bazuje on na nowym projekcie.

Google Pixel Watch 4 oferuje spersonalizowanego asystenta zdrowia opartego na Gemini. Google materiały prasowe

Google Pixel Watch 4 zapewni także dłuższy czas pracy na baterii, który udało się polepszyć do 40 (wariant 45 mm) lub 30 godzin (wersja 41 mm). W przypadku włączenia trybu oszczędzania baterii czas ten może się wydłużyć nawet do 72 godzin. Ponadto przyspieszono o 25 proc. ładowanie baterii. 50 proc. poziom można uzyskać już po 15 minutach na ładowarce.

Nowe smartwatche mają również wiele funkcji z zakresu śledzenia aktywności oraz zdrowia. Udało się to uzyskać m.in. dzięki lepszym algorytmom. Użytkownicy otrzymują również podsumowania, które pozwolą lepiej zrozumieć stan ciała oraz umysłu. Na uwagę zasługuje również nowy dwuzakresowy GPS, co usprawnia lokalizowanie i przekłada się na dostarczanie dokładniejszych informacji. W modelach z LTE (dzięki platformie Snapdragon W5 Gen 2) pojawia się także wsparcie dla łączności satelitarnej, co pozwoli na wysyłanie SOS poza zasięgiem sieci komórkowych.

Zegarki z serii Pixel Watch 4 zapewniają również głęboką integrację z ekosystemem Google. Płatności zbliżeniowe za zakupy, sterowanie telewizorem z Google TV lub aparatem smartfona czy specjalna wersja aplikacji Mapy. To wszystko jest na wyciągnięcie ręki.

