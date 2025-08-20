NVIDIA i OpenAI rewolucjonizują sztuczną inteligencję - wszystko dzięki kartom GeForce RTX

gpt-oss: AI na twoim komputerze

Rodzina modeli gpt-oss obejmuje dwa warianty: gpt-oss-20b oraz bardziej zaawansowany gpt-oss-120b, dostosowane do różnych potrzeb i konfiguracji sprzętowych. Model gpt-oss-20b jest zoptymalizowany dla kart graficznych z minimum 16 GB pamięci VRAM, choć dla uzyskania optymalnej wydajności NVIDIA zaleca karty z 24 GB, takie jak GeForce RTX 5090. Oferuje on imponującą prędkość generowania do 250 tokenów na sekundę, co czyni go idealnym dla entuzjastów AI, programistów i twórców aplikacji pracujących lokalnie. Z kolei gpt-oss-120b został zaprojektowany dla profesjonalnych stacji roboczych z kartami NVIDIA RTX PRO, zapewniając ogromną moc obliczeniową dla zaawansowanych zastosowań, takich jak analiza danych czy tworzenie złożonych modeli AI.

Modele te, wytrenowane na układach NVIDIA H100, jako pierwsze na świecie wykorzystują precyzję MXFP4 na kartach RTX, co pozwala znacząco poprawić jakość i dokładność odpowiedzi bez zwiększania zapotrzebowania na zasoby. Obsługują one rekordową długość kontekstu - 131 072 tokeny, co stawia je w czołówce lokalnych modeli AI. Wykorzystują elastyczną architekturę "mieszanka ekspertów" (MoE), wspierającą funkcje takie jak łańcuch myśli (Chain of Thought, CoT), wykonywanie poleceń oraz integrację z narzędziami zewnętrznymi, co czyni je niezwykle wszechstronnymi.

Jak uruchomić gpt-oss na swoim komputerze?

NVIDIA i OpenAI zadbały o prostotę i dostępność modeli gpt-oss, oferując kilka sposobów ich uruchamiania.

Ollama : To najłatwiejsza metoda dla początkujących. Aplikacja Ollama zapewnia intuicyjny interfejs z pełnym wsparciem dla modeli gpt-oss, zoptymalizowanych pod kątem kart RTX.

Llama.cpp : NVIDIA współpracuje ze społecznością open-source, optymalizując wydajność modeli w projektach takich jak Llama.cpp. Dzięki technologii CUDA Graphs obciążenie systemu jest zminimalizowane, a programiści mogą eksperymentować, korzystając z repozytorium na GitHubie.

Microsoft AI Foundry Local: Użytkownicy Windowsa mogą uruchomić model gpt-oss-20b za pomocą polecenia "Foundry model run gpt-oss-20b" w terminalu, w ramach wersji zapoznawczej tej usługi.

Ollama - jak zainstalować i użytkować darmowy model LLM?

Aby rozpocząć pracę z modelem gpt-oss-20b za pomocą aplikacji Ollama, wykonaj następujące kroki.

Pobierz aplikację: Wejdź na : Wejdź na oficjalną stronę Ollama i pobierz najnowszą wersję dla swojego systemu operacyjnego (Windows, macOS lub Linux). Zainstaluj Ollama: Postępuj zgodnie z instrukcjami. W systemie Windows wystarczy uruchomić instalator i zaakceptować domyślne ustawienia. Pobierz model: W terminalu wpisz polecenie "ollama pull gpt-oss-20b", aby pobrać model. Upewnij się, że twoja karta RTX ma co najmniej 16 GB VRAM (zalecane 24 GB dla lepszej wydajności). Uruchom model: Użyj polecenia "ollama run gpt-oss-20b", aby rozpocząć interakcję z modelem. Możesz zadawać pytania, generować tekst lub testować funkcje takie jak CoT. Optymalizuj: Zaktualizuj sterowniki karty graficznej NVIDIA, aby zapewnić maksymalną wydajność i wsparcie dla technologii CUDA.

Ollama automatycznie optymalizuje modele pod kątem kart RTX, co pozwala na szybkie i efektywne korzystanie z AI bez zaawansowanej konfiguracji.

Lokalna AI: prywatność i oszczędność

Rozwiązania chmurowe, również napędzane technologiami NVIDIA, pozostają kluczowe dla wielu zastosowań, szczególnie w przypadku dużych obciążeń obliczeniowych. Jednak lokalne modele, takie jak gpt-oss, oferują unikalne korzyści dla użytkowników ceniących prywatność. Uruchamianie AI na lokalnym sprzęcie eliminuje konieczność przesyłania danych na zewnętrzne serwery, co jest istotne dla firm i osób pracujących z wrażliwymi informacjami. Co więcej, brak potrzeby opłacania subskrypcji chmurowych czyni gpt-oss bardziej ekonomicznym i dostępnym rozwiązaniem dla szerokiego grona odbiorców.

RTX AI Garage: ekosystem dla innowatorów

Program RTX AI Garage to inicjatywa NVIDIA, która inspiruje entuzjastów i programistów do eksplorowania możliwości lokalnej AI. Platforma ta nie tylko ułatwia dostęp do modeli gpt-oss, ale także pokazuje, jak tworzyć innowacyjne aplikacje na kartach RTX. Integracja z narzędziami takimi jak AnythingLLM otwiera nowe możliwości dla twórców, umożliwiając budowanie zaawansowanych rozwiązań AI bezpośrednio na komputerach osobistych, bez zależności od infrastruktury chmurowej.

AnythingLLM to platforma open-source, która pozwala użytkownikom budować niestandardowe rozwiązania AI, takie jak chatboty, systemy analizy tekstu czy narzędzia do automatyzacji. Dzięki integracji z modelami gpt-oss i technologią NVIDIA NIM (NVIDIA Inference Microservices), użytkownicy mogą tworzyć lokalne aplikacje AI, które działają szybko i bezpiecznie. AnythingLLM wyróżnia się prostotą konfiguracji oraz możliwością dostosowania do specyficznych potrzeb, co czyni ją świetnym wyborem dla programistów i firm chcących eksperymentować z AI bez zależności od chmury.

Jensen Huang o przyszłości AI

Jensen Huang, założyciel i dyrektor generalny NVIDIA, podkreślił znaczenie tej premiery: "OpenAI pokazało światu, co można zbudować w oparciu o sztuczną inteligencję wspieraną przez firmę NVIDIA, a teraz rozwija innowacje w zakresie oprogramowania open source. Modele gpt-oss pozwalają programistom budować na tej najnowocześniejszej platformie, wzmacniając pozycję Stanów Zjednoczonych jako lidera technologicznego w dziedzinie sztucznej inteligencji, a wszystko to w oparciu o największą na świecie infrastrukturę obliczeniową AI".

Lokalna AI zmienia reguły gry

Modele gpt-oss może stanowić milowy krok w rozwoju sztucznej inteligencji. Dzięki współpracy NVIDIA i OpenAI użytkownicy zyskują dostęp do szybkich, bezpiecznych i wszechstronnych modeli językowych, działających lokalnie na urządzeniach z kartami RTX. To darmowe rozwiązanie ma przyspieszyć innowacje, dać pełną kontrolę nad danymi i otworzyć nowe możliwości dla twórców w domu czy w firmie. Lokalna AI rewolucjonizuje sposób, w jaki korzystamy ze sztucznej inteligencji, czyniąc ją bardziej dostępną i niezależną.

Artykuł sponsorowany