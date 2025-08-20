Google Pixel Buds 2a oficjalnie. Nowe słuchawki z niższą ceną.

W zeszłym roku Google wprowadziło do oferty słuchawki bezprzewodowe Pixel Buds Pro 2. W tym roku firma przygotowała tańsze urządzenie dla mniej wymagających użytkowników. Cena jest niższa, a mimo to funkcji z pewnością tu nie brakuje.

Polska cena Google Pixel Buds 2a

Słuchawki bezprzewodowe Google Pixel Buds 2a nie są tak drogie jak model Pro, za której trzeba zapłacić ponad tys. złotych. Te najnowsze kosztują 649 złotych. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne - zielonoszary oraz lawendowy.

Google chwali się, że nowe słuchawki bezprzewodowe wykonano z materiałów z recyklingu. Natomiast opakowanie jest w 100 proc. pozbawione plastiku. Jakby tego było mało, to pierwszy raz, gdy baterie w etui ładującym są wymienne. Mamy więc do czynienia z iście "zielonym produktem".

Słuchawki bezprzewodowe Google Pixel Buds 2a dostępne będą w dwóch kolorach. Google materiały prasowe

Słuchawki bezprzewodowe Google Pixel Buds 2a będą dostępne w sklepach od 9 października. Natomiast przedsprzedaż rusza już dziś.

Funkcje i specyfikacja Google Pixel Buds 2a

Google chwali się, że mimo niższej ceny, Pixel Buds 2a oferują wszystkie kluczowe funkcje. Na uwagę zasługuje z pewnością wsparcie dla ANC (aktywnego wyciszania dźwięków otoczenia) z Silent Seal 1.5, co jest nowością w serii A. Następnie mamy zredukowany rozmiar i wagę, co przekłada się na komfort użytkowania. Słuchawki zaprojektowano na podstawie milionów skanów uszy, co pozwoliło firmie uzyskać jak najlepsze dopasowanie.

Pixel Buds 2a to najmniejsze słuchawki bezprzewodowe Google. Google materiały prasowe

Google Pixel Buds 2a mają 11-milimetrowe przetworniki oraz przeprojektowaną komorę akustyczną, co przekłada się na lepszy dźwięk. Oczywiście nie zabrakło wsparcia dla obsługi z użyciem gestów. W ten sposób można sterować muzyką czy wywoływać sztuczną inteligencję Gemini.

Z wyraziste doznania muzyczne odpowiada autorski układ Tensor A1. Jest on w stanie przetwarzać strumień audio do 90 razy szybciej od prędkości dźwięku. Producent chwali się działaniem do 7 godzin. Natomiast w połączeniu z dołączonym etui ładującym użytkownicy mogą liczyć na nawet 20 godzin słuchania. Warto też wspomnieć o częściowej ochronie przed wodą na poziomie normy IP54, co chroni słuchawki przed wilgocią czy potem.

Jak dobrze żyć na skróty? Sztuka wybierania Content Studio