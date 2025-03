Baseus Bowie H1i - testujemy budżetowe rozwiązanie dla audiofilów

Dzisiaj na tapet bierzemy dokładnie model słuchawek nausznych, Baseus Bowie H1i. Są to nauszne słuchawki bezprzewodowe, które przyciągają użytkowników dość niską ceną. Czy jednak jest ona adekwatna do jakości, czy wręcz przeciwnie? Sprzęt oferuje nam nowoczesny design, sporo pozornie zaawansowanych funkcji, a przede wszystkim - bardzo długi (deklarowany) czas pracy na baterii. Sprawdźmy więc, jak jest w rzeczywistości.

W pudełku dostajemy oczywiście słuchawki, a także przewód audio z wtykiem 3,5 mm (na plus!), kabelek do ładowania (USB-C) i standardowo - instrukcję obsługi. Kabelek mini jack pozwala nam na stosowanie słuchawek przewodowo, co tylko zwiększa ich uniwersalność.